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Sağlık Bakanlığı engelli İŞKUR kura sonuçları 2022!

Sağlık Bakanlığının engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alımı kura sonuçları listesi gündemde yer alan konular arasında. Başvurular, 15-19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan engelli işçi alımı kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura çekimi sonuçları belli oldu mu? sorularına cevap aranıyor. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuç sorgulama ekranı detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları ekranı: 2022 Engelli işçi alımı sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı sonuçları için nefesler tutuldu. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesi için gözler kura çekimlerinde. İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Yapılan kura çekimi sonrası Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçlarıson dakika öğrenmek isteyenler “Engelli işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama” işlemlerini sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR engelli işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında tarihleri arasında alındı. Şimdi ise gözler başvuru sonuçları ve kura çekimine çevrildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanırken alım için kura çekimi bugün saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

İlan edilen engelli sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

Bakanlıkça ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine 2 yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak. Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura çekiliş sonuçları için tıklayın

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