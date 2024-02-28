Türkiye'nin pek çok noktasında gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi istihdamı, İŞKUR kura çekilişi ile netlik kazanacak. Sağlık Bakanlığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Temizlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı gibi alanlarda istihdam sağlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişinin yapılacağu tarih, saat ve yer bilgisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin Mart ayının ikinci haftası itibariyle gerçekleşmesi öngörülüyor.

KURA TARİHİ İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KAPSAMINDA HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN ALIM YAPILACAK?

Otomotiv Kaportacısı, Temizlik Görevlisi, Oto Elektrikçisi, Oto bakım onarımcısı ve otomativ mekanikçisi, Marangoz, Güvenlik Görevlisi, Klinik Destek elemanı, İnşaat Boyacısı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elamanı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı







