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Sağlık Bakanlığı 10900 işçi alımı nihai isim listesi iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ilan ediliyor

Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı isim listesi bakanlık bünyesinde görev yapacak temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanları için başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. İŞKUR’dan alınan başvuruların ardından işçi alımı çekilişleri 26 Nisan’da sona erecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı?

10:46 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı alımı kura çekimi canlı yayını 25 Nisan 2023 Salı günü itibarıyla başladı. Şimdi gözler bugün sona erecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Çekilişler, Ankara'da noter huzurunda yapılıyor ve canlı olarak yayınlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 için geri sayım sona erdi. Sağlık Bakanlığınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşen sürekli işçi alımı kura çekimi başvurusu olumlu olan adayların katılımıyla kura çekimi başladı. Yayınlanan takvime göre kura çekimi 25-26 Nisan 2023'te Ankara'da yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN


SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)



#sağlık bakanlığı
#sağlık bakanlığı kura çekilişi
#işçi alımı
#işçi alımı kura çekilişi
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