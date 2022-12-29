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Sağlık Bakanlığı İŞKUR 604 Hasta Karşılama Görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı! iscisonuc.saglik.gov.tr isim listesi

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı için başvuran adaylar kura çekilişi sonuçlarını sorguluyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık'ta başladı, bugün de devam edecek. Gün gün iller halinde ayrılan kura çekimi bugün nereler için yapılacak? YouTube üzerinden canlı yayınlanan Sağlık Bakanlığı kura çekimi için izleme linki haberimizde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama Görevlisi alımı kura sonuçları ve isim listesi haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 604 Hasta Karşılama Görevlisi Alımı Sonuçları Nasıl Öğrenilir? iscisonuc.saglik.gov.tr kura çekilişi sonuçları
Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımı

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı yapıyor. İŞKUR aracılığıyla "Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi" olarak toplamda 604 kişi istihdam edilecek. Başvuruları İŞKUR üzerinden alınan alımın kura sonuçları yayınlanmaya başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 604 HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09.00'da başlayacak ve saat 18.00'de sona erecek.

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden(https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

29 Aralık 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ SONUÇLARI

kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

Sağlık tesisine başvuran, hasta, hasta yakını ve sağlık tesisi çalışanlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılanmasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerinin sağlanmasında ,gerektiğinde hastaya refakat edilmesinde ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılması amacıyla sağlık tesisi yönetiminin belirlediği görevler çerçevesinde hizmetleri yürüten kişidir.

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