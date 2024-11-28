Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlıkta umut veren gelişme: Japon bilim insanları yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirdi

Sağlıkta umut veren gelişme: Japon bilim insanları yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirdi

11:4628/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yan etkisiz ağrı kesici
Yan etkisiz ağrı kesici

Japonya'daki Kindai Üniversitesi'nden bilim insanları, yan etkisiz ve uzun süreli ağrı kesici etkisi sunan yeni bir antikor keşfetti. Hücre adezyon molekülü 1'i (CADM1) hedef alan yeni bir antikor olan 3E1, uzun süreli ve yan etkisiz ağrı kesici etkisiyle dikkat çekiyor. İşte umut veren yeni tedavi yönteminin detayları...

3E1 antikoru, sinir hücrelerinin yüzeyinde bulunan CADM1 proteinini hedef alarak yalnızca duyu sinirlerine etki ediyor. Uzmanlar, bu antikorun ağrı sinyallerini ileten sinirlerin aktivitesini baskılayabileceğini tespit etti.

Yan etkisi olmayan ağrı kesici fareler üzerinde denendi

Kindai Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Akihiko Ito ve Dr. Fuka Takeuchi liderliğindeki çalışma kapsamında, 3E1 antikoru farelerin derisine enjekte edildi. Antikorun yalnızca deri altındaki duyu sinirlerinde lokalize olduğu gözlemlendi. Kimyasal kaynaklı ağrı testlerinde, 3E1 uygulanan farelerin ağrıya dair davranışlarının kontrol grubuna kıyasla belirgin şekilde azaldığı görüldü. Bu etkiler, mevcut lokal anesteziklerden çok daha uzun sürerek 24 saate kadar devam etti.

Sinirler üzerinde olumsuz bir etki göstermiyor

Araştırma ekibine göre, 3E1'in en önemli avantajlarından biri motor sinirler üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemesi. Yapılan deneylerde, antikorun felç ya da davranışsal bozukluklara yol açmadığı görüldü. Prof. Akihito Ito, “Bir enjeksiyonla sinirlerde biriken ve ağrı kesici etki sağlayan bu antikor, ‘antikor anestezikleri' adıyla yeni bir alanın kapılarını aralayabilir” dedi.

Toksit etkiler oluşturmuyor

Son yıllarda osteoartrit ve kronik ağrı tedavisi için geliştirilen antikor bazlı ilaçlar, ciddi yan etkiler nedeniyle sınırlı başarı sağladı. Fakat 3E1, motor sinirleri etkilemeden ve toksik etkiler yaratmadan güvenli bir çözüm sunuyor.

Umut veren bir yeni tedavi yöntemi

Araştırmacılar, insanlarda kullanıma uygun hale getirilebilmesi için antikorun daha uzun süreli etkileri olan versiyonları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu yeni tedavi yöntemi, kronik ağrı ve diğer ağrı kaynaklı durumlar için umut vadediyor.



#japonya
#ağrı kesici
#yan etkisiz ağrı kesici
#deney

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR, 4C’lİYE ÖDEME LİSTESİ OLUŞTU: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…