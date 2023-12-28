Son dakika haberi: Adapazarı Taşkısığı mevkii Ankara istikametinde ilk bilgilere göre 3'ü yolcu otobüsü, 1 TIR olmak üzere 7 araç çarpıştı.
Kuzey Marmara Otoyolunda çok sayıda ölü ve yaralı var
Otoyolun Adapazarı Taşkısığı mevkii Ankara istikametinde ilk bilgilere göre 3’ü yolcu otobüsü, 1 TIR olmak üzere 7 araç çarpıştı.
Kazada yaralananlar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez ve Korucuk kampüsleri, Yenikent Devlet Hastanesi, Arifiye Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, başsavcı vekili Şükrü Arslan, nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde bizzat inceleme yaptı.
Ayrıca 3 cumhuriyet savcısı da görevlendirildi.