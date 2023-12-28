Mersin'de meydana gelen ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.