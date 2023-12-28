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Sakarya'da feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolunda çok sayıda ölü ve yaralı var! İşte ilk görüntüler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 50’nin üzerinde kişi yaralandı. Peki, kazada son durum ne? İşte Sakarya'da meydana gelen feci kazadan görüntüler...

08:59 - 28/12/2023 четверг
Yeni Şafak
Kaza
Kaza

Son dakika haberi: Adapazarı Taşkısığı mevkii Ankara istikametinde ilk bilgilere göre 3'ü yolcu otobüsü, 1 TIR olmak üzere 7 araç çarpıştı.

Kuzey Marmara Otoyolunda çok sayıda ölü ve yaralı var

Otoyolun Adapazarı Taşkısığı mevkii Ankara istikametinde ilk bilgilere göre 3’ü yolcu otobüsü, 1 TIR olmak üzere 7 araç çarpıştı.

Kazada yaralananlar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez ve Korucuk kampüsleri, Yenikent Devlet Hastanesi, Arifiye Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, başsavcı vekili Şükrü Arslan, nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde bizzat inceleme yaptı.

Ayrıca 3 cumhuriyet savcısı da görevlendirildi.



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