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Suudi Arabistan petrol devi Saudi Aramco halka arz oluyor

Suudi Arabistan, petrol devi Aramco'nun ilk halka arzından yaklaşık 30 milyar dolar toplamasından neredeyse beş yıl sonra ikinci halka arz gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Peki Aramco halka arz talep toplama tarihi ne zaman?

16:59 - 30/05/2024 Thursday
Yeni Şafak
Aramco halka arz talep toplama tarihi
Aramco halka arz talep toplama tarihi

Suudi petrol devi Saudi Aramco ikincil halka arza hazırlanıyor. Saudi Aramco'nun halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep geldiği belirtildi.

Aramco halka arz talep toplama tarihi

Suudi Arabistan, petrol devi Saudi Aramco'nun ikincil halka arzına en erken pazar günü başlamayı planlıyor. Talep toplama gelecek hafta perşembe gününe kadar sürecek. Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcılar Saudi Aramco'nun ikincil halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep gösterdi. Halka arz gelirinin Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın Suudi ekonomisini çeşitlendirme projelerini fonlamasına yardımcı olabilir. Aramco beş yıl önce yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğünde halka arzla dönemin en büyük halka arzını gerçekleştirmişti.

Saudi Aramco hangi bankalarda var, Aramco halka arz katılım endeksine uygun mu?

Konuya yakın kaynaklar, ikinci halka arzda Aramco hisselerinin borsa işlem fiyatına göre %10'a varan bir indirimle fiyatlandırılacağını öngörüyor. Suudi Arabistan'ın Aramco'nun ikinci halka arzı için aralarında Citigroup, Goldman Sachs ve HSBC Holdingsc'in de aralarında bulunduğu bir dizi banka ile çalıştığı da belirtiliyor.



#Saudi Aramco
#Aramco halka arz
#Saudi Aramco talep toplama tarihi
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