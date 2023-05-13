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Ortakların 'Dersim' kavgası: HDP'den CHP'ye 'katliam' salvosu

Yedili Masa'nın ortaklarından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır vekil adayı Berdan Öztürk, Diyarbakır'da düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, CHP'yi 'katliamcı' olmakla itham etti. Konuşmasında CHP'nin faşist bir zihniyete sahip olduğunu belirten Öztürk, "CHP sen faşistsin. 'Dersim' katliamını yaptın. Size buradan oy yok" şeklinde konuştu.

23:50 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
HDP'li Berdan Öztürk.

HDP'li Berdan Öztürk.

Yedili Masa'nın ortaklarından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır vekil adayı Berdan Öztürk, Diyarbakır'da düzenlenen mitingde CHP'yi katliamcı olmakla suçladı. CHP'nin faşist bir zihniyete sahip olduğunu belirten Öztürk, "CHP sen faşistsin. 'Dersim' katliamın yaptın. Uludere de katliam yaptın." şeklinde konuştu.

CHP adayına oy yok

Yaptığı konuşmada, CHP'nin Diyarbakır adayına oy vermeyeceklerini belirten Öztürk, "CHP'nin adayı,
CHP adına aday olduysan, CHP ne ise sen de osun.
Size buradan oy yok." ifadelerini kullandı.


#Berdan Öztürk
#CHP
#HDP
#Dersim
#Uludere
#Diyarbakır
34 dakika önce
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