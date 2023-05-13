Ortakların 'Dersim' kavgası: HDP'den CHP'ye 'katliam' salvosu

HDP'li Berdan Öztürk.
Yedili Masa'nın ortaklarından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır vekil adayı Berdan Öztürk, Diyarbakır'da düzenlenen mitingde CHP'yi katliamcı olmakla suçladı. CHP'nin faşist bir zihniyete sahip olduğunu belirten Öztürk, "CHP sen faşistsin. 'Dersim' katliamın yaptın. Uludere de katliam yaptın." şeklinde konuştu.
CHP adayına oy yok
CHP adayına oy yok
Yaptığı konuşmada, CHP'nin Diyarbakır adayına oy vermeyeceklerini belirten Öztürk, "CHP'nin adayı,
CHP adına aday olduysan, CHP ne ise sen de osun.
Size buradan oy yok." ifadelerini kullandı.
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34 dakika önce