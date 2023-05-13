Ortakların 'Dersim' kavgası: HDP'den CHP'ye 'katliam' salvosu

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, Yeşil Sol Parti adıyla girdiği 14 Mayıs seçimlerine 1 gün kala mitingler düzenledi. Diyarbakır’daki mitingte konuşan HDP milletvekili adayı Berdan Öztürk terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptı. Öztürk, bebek katili Öcalan’ın ‘direndiğini’ iddia ederek seçimlerden sonra kuracaklarını vaadettiği Kürdistan ile Öcalan’a destek vereceklerini söyledi. Terör sevici milletvekili adayının bu konuşmasının ardından gözler masada HDP’nin olmadığını iddia eden Akşener’e ve HDP’nin desteğinden memnun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu’na çevrildi.