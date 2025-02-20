Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla istihdamdan ulaşıma, sağlıktan eğitime birçok alanda destek sunuluyor. İşte şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan yardımlar...

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar 2025

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat veya yaralı bilgisi iletilen kişilere yapılacak yardımlar ile şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yapılan yardımları kapsamaktadır.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar Nelerdir?

Devletin şehit yakınları ve gazilere imkanları şöyledir:

“Şehitlerimizin eş ve çocuklarından birisi ile anne-baba ve kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 yakınına, gazilerimizin kendilerine veya lehine feragat ettiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağlıyoruz. Bugüne kadar 47.437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam ettik.

Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanmaktadır. Bu kapsamda 210.115 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık.

Görevi nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine en az 30 yıl hizmet yapmış gibi aylık bağlanmaktadır. Şehitlerimizin vefat eden vazife malulleri ile hayatını kaybeden sivil terör mağdurlarının anne ve babalarına şartsız aylık bağlanmaktadır.

Şehitlerimizin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları emlak vergisinden muaf tutulmuştur. Şehitlerimiz ile gazilerimize bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi sağlanmaktadır. Terörle mücadele sırasında şehit olan kamu görevlilerinin hak sahipleri ile malul gazilerimize 10 yıl süreyle rayiç bedel üzerinden kira yardımı ödenmektedir. Sıra tahsisli konutlarda şehit yakınları ile gazilerimize artı 40 puan verilmektedir.

Şehit ve gazi çocukları KYK’nin verdiği yükseköğrenim bursundan ve yurtlardan öncelikli ve ücretsiz yararlanmaktadır. Asayiş ve güvenlik kapsamında şehit veya gazi olanların çocukları sınavsız paralı yatılı öğrenciliğe alınmaktadır. Şehit ve gazi çocukları özel öğretim kurumlarının yüzde 3’lük kontenjanı dahilinde ücretsiz eğitim almaktadır. Şehit ve gazi çocuklarına üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıca çocukların ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimleri sırasında belirlenen katsayılar çerçevesinde eğitim ve öğretim yardımı ödenmektedir.

Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize ikametgahlarında kullandıkları elektrik ücretlerinde en az yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanmaktadır.

Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya babasından birine bir araçla sınırlı olmak üzere araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanmıştır. Yüzde 90 ve üzeri engeli olan gazilerimizin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldıkları araçları MTV’den muaf tutulmaktadır.

Terörle mücadelede malul hale gelen gazilerimiz ile bakıma muhtaç vazife malullerinin ortez, protez ve diğer iyileştirici araç gereçleri Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki fiyatlar üzerinden karşılanmaktadır. Şehitlerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti sağlanmaktadır. Gazilerimiz sağlık kuruluşlarına başvurularında öncelikli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Şehitlerimizin aylık alan hak sahipleri ile gazilerimize de yılda bir defa olmak üzere ek ödeme verilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşleri 18 Mart Şehitler Günü’nde, malul gaziler ile eşleri ise 19 Eylül Gaziler Günü’nde idari izinli sayılmaktadır.

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.

Eş ve çocuklar Devlet Tiyatroları'ndan ücretsiz faydalanmaktadır.

NASIL BAŞVURULUR?

Şehit yakını ve gaziler başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak aktarımları başvuru veya talep beklenmeksizin re'sen gerçekleştirilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hanelerin sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığı ile muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın kapsamda belirtilen kişiler faydalandırılmaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAK

• Kimlik Belgesi

• Şehit Yakını ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat/yaralı bilgisi iletilmesi durumunda başvuru, evrak vb. herhangi bir işlem beklenmeksizin ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarım gerçekleştirilmektedir.



