Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bugün günü halka arz oluyor.
SPK bültenine göre bugün halka arz olacak şirketler arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer alıyor. Kurucu ortağı Şekerbank olan şirketin halka arz hisse fiyatı 7,00 TL olarak belirlendi. Halka açıklık oranı ise yüzde 33,87 olacak. Bu noktada borsa yatırımcıları ‘’Şeker Yatırım katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?’’ sorularının yanıtını arıyor. Cevaplar haberimizde.
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER HALKA ARZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KAÇ GÜN SÜRECEK?
Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında olacak. 7 TL halka arz fiyatı duyuruldu.
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Şeker Yatırım halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER HİSSE KODU NE?
Arzın ardından Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. onaylı izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Toplam 52.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. İşte, olası pay miktarları: Dağıtılacak olası pay miktarları:
2,1 milyon katılım - 25 Lot (175 TL)
2,5 milyon katılım - 21 Lot (147 TL)
2,9 milyon katılım - 18 Lot (126 TL)
3,3 milyon katılım - 16 Lot (112 TL)
3,7 milyon katılım - 14 Lot (98 TL)
4,1 milyon katılım - 13 Lot (91 TL)
4,5 milyon katılım - 12 Lot (84 TL)
4,9 milyon katılım - 11 Lot (77 TL)
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tamamı eşit dağıtımla halka arz olan Şeker Yatırım katılım endeksine uygun değildir.
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1996 yılında Şekerbank'ın %100 iştiraki olarak kurulmuştur. Şirket, Türkiye'nin önde gelen menkul kıymet aracı kurumlarından biridir.
Şeker Yatırım, pay senedi, tahvil, bono, varant, opsiyon, forward, swap, forex, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve aracılık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik hizmetler sunmaktadır.
Şeker Yatırım, Türkiye'nin önde gelen sermaye piyasası kurumları arasında yer almaktadır. Şirket, 2023 yılı itibarıyla 2,5 milyar TL'nin üzerinde aktif büyüklüğüne sahiptir.
Şeker Yatırım'ın temel faaliyet alanları şunlardır:
- Pay senedi alım-satım ve aracılık hizmetleri
- Tahvil, bono ve diğer borçlanma araçları alım-satım ve aracılık hizmetleri
- Varant, opsiyon ve diğer türev araçlar alım-satım ve aracılık hizmetleri
- Forward, swap ve diğer türev araçlar alım-satım ve aracılık hizmetleri
- Forex alım-satım ve aracılık hizmetleri
- Portföy yönetimi hizmetleri
- Yatırım danışmanlığı hizmetleri
Şeker Yatırım, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet göstermektedir. Şirketin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da merkez ofisleri bulunmaktadır.