Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketlerinden biri olan Çates Elektrik Üretim A.Ş. 30 Kasım Perşembe halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Çates Elektrik Üretim’in halka arz büyüklüğü 1,8 milyat TL olarak açıklandı. Şirket 33 milyon 50 bin adet ise lot dağıtımı yapacak. Peki, Çates Elektrik halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte soruların yanıtları.