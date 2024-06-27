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Sınavsız ikinci üniversite şartları nedir?

Sınavsız ikinci üniversite, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanların herhangi bir sınav girmeden, açıköğretim veya uzaktan eğitim programları aracılığıyla ikinci bir diploma almalarını sağlayan bir eğitim sistemidir. Bu sistem, YÖK tarafından belirlenen bazı şartları yerine getiren adaylara sunulmaktadır. Peki Sınavsız ikinci üniversiteye kaç yaşına kadar gidilir, yaş şartı nedir? AÖF, ATA AÖF, AUZEF İkinci Üniversite kayıtıları ne zaman?

14:00 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sınavsız ikinci üniversite kayıt şartları
Sınavsız ikinci üniversite kayıt şartları

Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Programlarına kayıt yaptırabileceği sisteme Sınavsız İkinci Üniversite denir. Önlisans programı mezunu ya da öğrencisiyseniz Önlisans programlarına, Lisans programı öğrencisi ya da mezunu iseniz hem Önlisans hem de Lisans programlarına (okuduğunuz ya da mezun olduğunuz programdan farklı olmak kaydıyla) kayıt yaptırabilirsiniz. Peki sınavsız ikinci üniversiteye kimler gider? Sınavsız ikinci üniversiteye kaç yaşına kadar gidilir, yaş şartı nedir?

AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız ikinci üniversiteye yaş şartı nedir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sınavsız ikinci üniversiteye ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. YÖK’ten Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitlerine gönderilen yazıya göre, çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları kayıt yaptırabilecek.

Diğer bölümler için mevcut uygulama devam edecek. Uygulama 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle geçerli olacak.

Sınavsız İkinci Üniversite AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları nasıl yapılır?

İkinci Üniversite ile Fakültemiz Programlarına Kayıt İşlemleri; Sınavsız İkinci Üniversite; yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır. Programa başvuru yapmak isteyenler mezun oldukları veya okumaya devam ettikleri bölümü seçmemeleri şartıyla, herhangi bir sınava girmeksizin fakültemize online başvuruda bulunabilmektedirler.

Fakültemizde aynı anda iki programa kayıt yapılamamaktadır. Adaylar lisans öğrencisi/mezunu ise lisans (Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet, Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programları hariç) veya önlisans öğrencisi/mezunu ise sadece önlisans programlarından birini (Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, Turizm ve Seyahat Hizmetleri hariç) tercih edebilmektedirler. Öğrenci/mezunlar, Sınavsız İkinci Üniversite ile farklı programlar okuyabilmekte ve kariyer planında avantajlı hale geçebilmektedirler.



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