AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, saat 00.30 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kömürköy bölgesinde 2.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yer yüzeyine yakın olması nedeniyle vatanlaşlar hafif olan sarsıntıyı hissetti. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesi...

6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 Mw ve 7,5 Mw büyüklüklerindeki iki depremdir. Depremler sonucunda resmî rakamlara göre en az 50 bin 783 kişi kaybetti. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7 Mw 'e kadar varan 40 binden fazla artçı sarsıntı gerçekleşti. Birçok tarihî yapı da dahil 35 binden fazla bina yıkıldı ve 300 bine yakın bina ağır hasar aldı.