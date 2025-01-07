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Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde deprem

00:557/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kahramanmaraş'ta 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika gelişmesi olarak Kahramanmaraş'ta 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandiili Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem yerin 2.2 kilometre altında gerçekleşti. İşte 7 Ocak tarihli son depremlerin listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, saat 00.30 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kömürköy bölgesinde 2.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yer yüzeyine yakın olması nedeniyle vatanlaşlar hafif olan sarsıntıyı hissetti. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesi...


SON DEPREMLER NEREDE OLDU?




Kahramanmaraş merkezli depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 Mw  ve 7,5 Mw  büyüklüklerindeki iki depremdir. Depremler sonucunda resmî rakamlara göre en az 50 bin 783 kişi kaybetti. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7 Mw 'e kadar varan 40 binden fazla artçı sarsıntı gerçekleşti. Birçok tarihî yapı da dahil 35 binden fazla bina yıkıldı ve 300 bine yakın bina ağır hasar aldı.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

#Kahramanmaraş deprem
#Son depremler
#Kandilli Rasathanesi

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Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde deprem