Emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar sürürken, bir yandan da toplu sözleşme zammı için hakem heyetinin vereceği karar bekleniyor. Toplu sözleşme zammı, memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal ödemelerde de etkili oluyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri de buradan çıkacak karara odaklandı.

YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

Yen, memur maaşı ve emekli maaş zammı için gözler yapılacak son toplantıya çevrildi. Kanun gereği, bu toplantıdan karar çıkması zorunlu. Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Emekliye, memur zammının altında kalmayacak şekilde zam yapılacak. Hükümetin son toplu sözleşme zammı ve enflasyon beklentisiyle hesaplanan fark dikkate alındığında Ocak 2024 memur zammı yüzde 45 civarında olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hakem Kurulu bugün son toplantısını saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Toplantının ardındansa zam oranları açıklanacak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN ZAM TEKLİFİ SÜRECİ SONA ERDİ

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti:

2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl Ocak-Temmuz döneminde tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklileri gibi zam alıyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur zammı hesaplamasında işin içine toplu sözleşme giriyor.

Bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranı memur enflasyon farkı olurken, burada yeni dönemin toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihai memur zam oranı hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın son yayımladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bir önceki dönem olan Temmuz'da yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı söz konusuydu.

Yani herşey beklentilere göre ilerlerse yüzde 25,59'lik bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 44,43'lük bir zam oranı söz konusu olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'Yİ BULABİLİR

2021 yılı Aralık ayında en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak ayında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Burada 2023 yılı içerisinde kümülatif zam oranı enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aştı.

Öte yandan en düşük emekli maaşı konusunda ara zam için çalışmalar devam ediyor. Ekim ayı başında Meclis'in açılmasıyla detaylar netleşecek. Burada en düşük emekli maaşının Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor.







