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Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Sakaryaspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Spor Toto 1. Lig’de Sakaryaspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto 2. lig 7. hafta maçları: Sakaryaspor- Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, kaçta, hangi kanalda?
Sakaryaspor Yeni Malatyaspor

Sakaryaspor, TFF 1.Lig’in 7.haftasında Cumartesi günü Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Yeşil Siyahlılar tarihinde Yeni Malatyaspor ile ilk kez resmi maçta karşı karşıya gelecek. Maçın detayları merak ediliyor.

SAKARYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1 Ekim Cumartesi günü Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ve beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeşil Siyahlılar Sakarya Atatürk Stadı’nda Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışma ile devam etti. Teknik direktör İlker Püren yönetiminde Rüstemler Tesisleri’nde günü tek idman ile geçiren Sakaryaspor’da sakatlıkları süren Oğuz Kocabal, Deni Miloseviç , Artem Kravets dün yapılan çalışmaya katılmadılar. Temsilcimizde Malatya maçı öncesinde bu 3 oyuncu dışında sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde 13 golle şuanda ligin en fazla gol yiyen ekibi ile karşılaşacak olan yeşil siyahlılar bu maça mutlak galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

SAKARYASPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN

Takımın cumartesi günü oynayacağı maçı değerlendiren teknik adam İlker Püren, "Bizim için final niteliğinde bir maç gibi olacak. Taraftarımızı arkamıza almak istiyoruz. Lütfen stadı doldursunlar, o coşkuyu göstersinler ve maçın son anına kadar yanımızda olsunlar" dedi.

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