2025-26 Süper Lig asist kralı belli oldu

22:2517/05/2026, Pazar
Süper Lig 2025-26 sezonu oynanan 36. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi. Gol krallığında zirveyi Onuachu ile Shomurodov paylaşırken, asist kralı Fenerbahçe'den çıktı.

Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonu, oynanan 36. hafta maçlarının ardından sona erdi. Sezonun bireysel performansları da netlik kazanırken, asist krallığında zirvenin sahibi Marco Asensio oldu.

Fenerbahçe forması giyen İspanyol yıldız, çıktığı 25 karşılaşmada yaptığı 13 asistle sezonu ilk sırada tamamladı. Sarı-lacivertli futbolcu, takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

Asensio’yu 12’şer asistle Oleksandr Zubkov ve Barış Alper Yılmaz takip etti. Listede dördüncü sırada Yunus Akgün (11) yer alırken, beşinci basamakta ise Alanyaspor’un Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj (10) bulundu.




