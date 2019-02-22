Abdülkadir Parmak'tan Göztepe maçı sonunda duygusal mesaj

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta takımının 2. golünü atan 3. gol öncesinde de ortayı açan isim olan Abdülkadir Parmak, mücadele sonunda kuzeniyle ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündem isimlerinden biri oldu.

24 yaşındaki futbolcu, kuzeninin kanser olduğunu söylerken verdiği mesajla büyük takdir topladı. İşte Abdülkadir Parmak'ın maç sonundaki açıklamaları;

Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4. seviyede hastalığı. Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek.