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Abdülkadir Parmak'tan Göztepe maçı sonunda duygusal mesaj

Trabzonspor'a Göztepe karşısında galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Abdülkadir Parmak, Ege temsilcisiyle oynadıkları maçtan sonra duygusal açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kuzeninin kanser hastalığına yakalandığını ifade ederken, "Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Parmak, Göztepe karşısında attığı golle maçın kazanılmasında başrol oynadı.

Abdülkadir Parmak, Göztepe karşısında attığı golle maçın kazanılmasında başrol oynadı.

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta takımının 2. golünü atan 3. gol öncesinde de ortayı açan isim olan Abdülkadir Parmak, mücadele sonunda kuzeniyle ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündem isimlerinden biri oldu.

24 yaşındaki futbolcu, kuzeninin kanser olduğunu söylerken verdiği mesajla büyük takdir topladı. İşte Abdülkadir Parmak'ın maç sonundaki açıklamaları;

Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4. seviyede hastalığı. Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek.


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