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Spor

Altınordu'dan A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a tepki: Altınordu Futbol Akademisi'ne neden gelmediniz?

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’a tepki mesajı yayınladı. Seyit Mehmet Özkan, yazısını Almanca olarak da paylaştı.

22:23 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Seyit Mehmet Özkan'dan Kuntz'a tepki

Seyit Mehmet Özkan'dan Kuntz'a tepki

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinde yer alan yazısında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’a bazı sorular sorarak sitemde bulundu.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Sayın Kuntz’a soruyorum” başlığıyla yayınlanan yazısında; Türkiye-Hırvatistan maçından sonra yapılan basın toplantısında Kuntz’un Türk Futbolu ile ilgili çok yerinde bir tespit yaptığını belirtti. Kuntz’un 85 milyonluk Türkiye’de doğal yetenek bulmada sıkıntı olmadığını ancak bu yetenekleri geliştirecek futbol akademilerinin olması gerektiğini söylemesinde çok haklı olduğunu kaydeden Mehmet Özkan, kendisinin de 15 yıldır bunu söylediğini dile getirdi.

”Madalyonun iki yüzü var sayın Kuntz” ifadelerini kullanan Altınordu Başkanı Özkan, “Bir yüzünü çok iyi bir şekilde açıkladınız, 85 milyon adına teşekkür ederiz. Peki ya madalyonun öteki yüzü? Madalyonun öteki yüzü direkt olarak sizin şu andaki pozisyonunuz ile ilgili. İzninizle madalyonun bu yüzünü de konuşalım. Siz şu anda Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü olarak, Türk Futbolu’nun en tepe noktasındasınız. Ben sadece A Milli Takım’a bakarım arkadaş, aşağısı beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Bir futbol emekçisi olarak kendi ülkenizden uzaklarda mesleğinizi yapıyorsunuz. Futbolun dünyada gelişimi mutlaka sizi ilgilendirir, hele ki ekmeğini yediğiniz bir ülkede bu en azından bir insanlık görevidir” şeklinde konuştu.

"Çağlar ve Cengiz bizim öz kaynak oyuncularımızdır"

“Kendi ülkenizde yapılan akademi yapılanmalarını bu topraklarda teşvik etmek ve desteklemek için illa ki sözleşmenizde bir madde mi olması gerekir?” sorusunu soran Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Evet, ülkemizde profesyonel futbolda maalesef ithale dayalı bir yapılanma söz konusu. Bu bir tercih meselesi, futbolu yönetenlerin tercihi. Evet, dediğiniz gibi tabii ki 85 milyonluk bir ülkede yetenekli oyuncu bulunur. Ama asıl olan onları bu mesleğe iyi hazırlamak. Sokak futbolu öldüğüne göre bunun yolu, yalandan değil ‘Gerçek Futbol Akademileri’ kurmaktan geçer. Biz bu eksikliğin 15 yıl önce farkına vardık ve bu yolda karınca kararınca yol alıyoruz. Şu anda sizin kadronuzda bulunan ve ilk 11 oynayan Çağlar ve Cengiz bizim öz kaynak oyuncularımızdır” dedi.

"Altınordu Futbol Akademisi'ne neden gelmediniz?"

“1,5 yıldır ülkemizdesiniz, A Milli Takım teknik direktörlüğüne seçildiğiniz hafta sizi, hem de Almanca yazarak, akademimize davet ettik. Ardından yardımcınız Kenan Koçak Hoca ile haber saldık.

Ardından Hamit Altıntop kardeşimiz ile haber saldık. Gelsin Herr Kuntz, bizim çocuklarımıza dokunsun, bize engin futbol görüşlerini aktarsın dedik. Gelmediniz! İnsan hiç olmazsa Çağlar ve Cengiz’in hatırına gelir. Gerçekten merak ediyorum. Siz bu toprakların yegane gerçek futbol akademisi olan Altınordu Futbol Akademisi ALFA’yı bugüne kadar neden ziyaret etmediniz? Sizin elinizi kolunuz bağlayan mı var? Davetimiz halen geçerlidir. Selam ve Saygılarımla, Seyit Mehmet Özkan. Altınordu FK Yediemini.”

Seyit Mehmet Özkan, yazısını Almanca olarak da paylaştı.



#Seyit Mehmet Özkan
#Stefan Kuntz
#TFF
25 dakika önce
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