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Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi: İstifa etti

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi: İstifa etti

13:4525/06/2025, Çarşamba
DHA
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Emre Belözoğlu görevinden ayrıldı.
Emre Belözoğlu görevinden ayrıldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Belözoğlu, "Gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum" dedi.

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi. Genç teknik adam görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldiğim günden itibaren bize gösterilen sevginin, ilgi alakanın benim için çok özel bir yeri olacak. Şairin, 'Eğer zafer ve felaket ile karşılaşabilir ve bu iki sahtekara aynı şekilde davranabilirseniz' mısraları bana hep ilham oldu. Sporculuk ve teknik adamlık dönemlerimde hep bakmam gereken yerin burası olduğunu gördüm. Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki. Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum. Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.



Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Emre Belözoğlu, "Artık önemli olan Antalya şehrinin bir ve beraber olarak tüm yapısı, dinamikleri ile harekete geçmesidir. Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum. Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın" sözlerine yer verdi.



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