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Spor

Antalyaspor'da yeniden başkan değişiyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Sabri Gülel, görevini bırakıyor. Gülel, istifa kararı aldıklarının doğru olduğunu, gidilecek genel kurulda aday olmayacağını dile getirdi.

21:05 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor'da Başkan Sabri Gülel, görevinden ayrılma kararı aldı.

Antalyaspor'da Başkan Sabri Gülel, görevinden ayrılma kararı aldı.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 9 puan toplayan Antalyaspor'da sular durulmuyor. Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Sabri Gülel, yerine göreve geldiği ve dernek başkanlığı da yapan Aziz Çetin ve eski yöneticiler ile olan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldı.

Başkan Gülel, Antalyaspor Derneği'nin kendilerini rahat bırakmadığını kayderek, "İstifa kararı aldığımız doğru. Bugün önce genel kurul kararı alacağız ve akşama doğru da istifamızı sunacağız. Kararımdan dönmem için çok ısrar eden oldu ama ben dönmeyeceğim. Dernek paçamızdan aşağıya çekiyor. Genel kurul kararı aldıktan sonra da aday olmayı düşünmüyorum. Hiç o motivasyonda değilim. Gerçekten çok üzgünüm hem Antalya hem de Antalyaspor için. Antalyaspor bu kadar kendini toplamışken, kendi göbeğini keser hale gelmiş. Umarım bundan sonra hayırlısı olur. Kararımızı da zaten gün içerisinde paylaşarak bir açıklama yapacağız. Hızlıca genel kurula gidilir ve bu ay içerisinde yapılır. Bu seviyeler bizim mücadele edebileceğimiz seviyeler değil" dedi.


#Antalyaspor
#Sabri Gülel
#Süper Lig
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