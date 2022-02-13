Bedelsiz transfer edildi Süper Lig'e damga vuruyor

Antalyaspor'un Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Fernando Martins, Süper Lig'de dikkat çekmeye başladı.
Çin'deki kulübünden bonservisini alarak ayrılan ve Avrupa'dan kendisine kulüp bakan Fernando, Antalyaspor'dan gelen teklifi kabul etmişti. 30 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı forma ile çıktığı maçlarda fark oluşturdu.
Son olarak Fatih Karagümrük karşısında mücadele eden Fernando Martins, attığı şık gol ve yaptığı asistle güne damgasını vurdu.
- Fernando Martins, sezon başında Beşiktaş'ın gündemine girmiş ancak siyah beyazlı kulüp bu transferi gerçekleştirmeme kararı almıştı. Brezilyalı futbolcunun ismi, Ocak ayı transfer döneminde de Galatasaray ile anılmıştı.