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Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor: Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz

17:00 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor.
, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı hakkında merak edilen her şey haberimizde.

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçını canlı izlemek için

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR

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#MKE Ankaragücü
#Beşiktaş
#Ziraat Türkiye Kupası
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