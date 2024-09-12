Bursaspor,

1. turda deplasmanda Bozüyük Vitraspor ile karşılaşacak. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Bozüyük Vitraspor - Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Vitraspor - Bursaspor canlı izleme ekranı için haberimize bakabilirsiniz.