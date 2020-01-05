Dabbur için Tosic devrede

Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla’da forma şansı bulamayan Munas Dabbur.
27 yaşındaki golcü oyuncunun menajeri Milos Malenovic, Beşiktaş’ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti. Menajer ayrıca West Ham, RB Salzburg ve Sporting’in de Dabbur’u kadroya katmak için girişimde bulunduğunu kaydetti. Devre arasında bonservis anlamında fazla hareket alanı olmayan Beşiktaş’ın, Sevilla’ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.
Tosic'ten "Come to Beşiktaş" çağrsı
Öte yandan Çin’de Guangzhou forması giyen Beşiktaş’ın eski oyuncusu Dusko Tosic de, Dabbur’a Instagram’dan “Come to Beşiktaş brate (kardeşim)” mesajı yollayarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
- Sevilla’da ilk tercih olmayı başaramayan İsrailli golcü, 9 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. İsrailli Müslümanlardan biri olan ve Maccabi Tel Aviv, Grasshoppers ile RB Salzburg’tan sonra Sevilla’nın yolunu tutan golcü futbolcu, kulüp kariyerinde 320 maçta 154 gol ve 70 asistlik skor katkısında bulundu.
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