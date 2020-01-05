Dabbur için Tosic devrede

Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla’da forma şansı bulamayan Munas Dabbur.

27 yaşındaki golcü oyuncunun menajeri Milos Malenovic, Beşiktaş’ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti. Menajer ayrıca West Ham, RB Salzburg ve Sporting’in de Dabbur’u kadroya katmak için girişimde bulunduğunu kaydetti. Devre arasında bonservis anlamında fazla hareket alanı olmayan Beşiktaş’ın, Sevilla’ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

Tosic'ten "Come to Beşiktaş" çağrsı

Öte yandan Çin’de Guangzhou forması giyen Beşiktaş’ın eski oyuncusu Dusko Tosic de, Dabbur’a Instagram’dan “Come to Beşiktaş brate (kardeşim)” mesajı yollayarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.