Deplasman lideri Trabzonspor

Zirve takibini sürdüren Trabzonspor, 14. hafta itibariyle dış sahada oynadığı 7 maçta 3’er galibiyet ve beraberlik alırken 1 maçtan ise mağlup oldu. Dış sahada attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 12 puanla deplasman sıralamasında aynı puana sahip olan Başakşehir’in önünde averajla performansı en iyi olan takım oldu. Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor’u 2-1, Ankaragücü’nü 3-0 ve Antalyaspor’u 3-1 mağlup ederken Sivasspor’a ise 2-1 mağlup olmuştu.

DIŞ SAHADA EN İYİSİ

Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansına ulaştı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puanla ilk sırada yer alıyordu. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gören bordo-mavililer, bu sezon ise 14. hafta itibariyle 7 maçta 3’er galibiyet ve beraberlik alırken 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karışılık ise 8 gol gördü. Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 11 puan, 2012-2013’de 9 puan, 2013-2014 sezonunda 4 puan, 2014-2015’de 7 puan, 2015-2016 sezonunda 9 puan, 2016-2017’de 7 puan, 2017-2018 sezonunda 7 puan, 2018-2019’da ise 8 puan toplamıştı.

SÖRLÜTH'UN ZİRVE AŞKI

Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, bu sezonki etkili performansıyla gol krallığındaki yarışta iddiasını ortaya koyuyor. Norveçli futbolcu, ilk 14 haftanın tamamında forma giyip, bin 241 dakika görev yaparken, bu maçların 9’unda rakip fileleri 1’er kez havalandırdı. Kaydettiği 9 golle takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, gol krallığı yarışında da Adis Jahovic (Yeni Malatyaspor), Papiss Cisse (Alanyaspor) ve Vedat Muriqi (Fenerbahçe) ile birlikte zirveyi paylaştı. Sörloth ayrıca , UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 1 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti. Trabzonspor, 24 yaşındaki golcüsünün skor ürettiği 9 maçta hiç yenilmedi. Bordo-mavili ekip, Sörloth’un gol attığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, topladığı 26 puanın 19’unu elde etti. Sörloth, geçen sezon takımda görev yapan Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz gibi tecrübeli golcüleri de performansıyla geride bıraktı. Geçen sezon 14 haftalık bölümde Hugo Rodellega rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 12. hafta sonrası kadro dışı bırakılan ve sakatlık sorunu da yaşayan Burak Yılmaz ise 5 gol atmıştı.

Tuncay Mesçi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor’un önceki gün vefat eden eski futbolcusu Tuncay Mesçi’nin cenazesi toprağa verildi. Mesçi’nin, İskenderpaşa Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor yöneticileri, teknik direktör Ünal Karaman, bazı futbolcular ile eski başkan, yöneticiler ve futbolcular katıldı. Mesçi, Bahçecik Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.