SÜPER LİG

Deplasman lideri Trabzonspor

Bordo-mavililer, Süper Lig’in 14. haftası itibarıyla dış sahada oynadığı 7 maçta 3’er galibiyet ve beraberlik alıp sadece 1 kez de mağlup olarak, deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu. Karadeniz ekibi ayrıca son 9 sezonun en yüksek puanını topladı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

Zirve takibini sürdüren Trabzonspor, 14. hafta itibariyle dış sahada oynadığı 7 maçta 3’er galibiyet ve beraberlik alırken 1 maçtan ise mağlup oldu. Dış sahada attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 12 puanla deplasman sıralamasında aynı puana sahip olan Başakşehir’in önünde averajla performansı en iyi olan takım oldu. Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor’u 2-1, Ankaragücü’nü 3-0 ve Antalyaspor’u 3-1 mağlup ederken Sivasspor’a ise 2-1 mağlup olmuştu.

DIŞ SAHADA EN İYİSİ

Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansına ulaştı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puanla ilk sırada yer alıyordu. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gören bordo-mavililer, bu sezon ise 14. hafta itibariyle 7 maçta 3’er galibiyet ve beraberlik alırken 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karışılık ise 8 gol gördü. Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 11 puan, 2012-2013’de 9 puan, 2013-2014 sezonunda 4 puan, 2014-2015’de 7 puan, 2015-2016 sezonunda 9 puan, 2016-2017’de 7 puan, 2017-2018 sezonunda 7 puan, 2018-2019’da ise 8 puan toplamıştı.

SÖRLÜTH'UN ZİRVE AŞKI

Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, bu sezonki etkili performansıyla gol krallığındaki yarışta iddiasını ortaya koyuyor. Norveçli futbolcu, ilk 14 haftanın tamamında forma giyip, bin 241 dakika görev yaparken, bu maçların 9’unda rakip fileleri 1’er kez havalandırdı. Kaydettiği 9 golle takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, gol krallığı yarışında da Adis Jahovic (Yeni Malatyaspor), Papiss Cisse (Alanyaspor) ve Vedat Muriqi (Fenerbahçe) ile birlikte zirveyi paylaştı. Sörloth ayrıca , UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 1 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti. Trabzonspor, 24 yaşındaki golcüsünün skor ürettiği 9 maçta hiç yenilmedi. Bordo-mavili ekip, Sörloth’un gol attığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, topladığı 26 puanın 19’unu elde etti. Sörloth, geçen sezon takımda görev yapan Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz gibi tecrübeli golcüleri de performansıyla geride bıraktı. Geçen sezon 14 haftalık bölümde Hugo Rodellega rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 12. hafta sonrası kadro dışı bırakılan ve sakatlık sorunu da yaşayan Burak Yılmaz ise 5 gol atmıştı.

Tuncay Mesçi son yolculuğuna uğurlandı

  • Trabzonspor’un önceki gün vefat eden eski futbolcusu Tuncay Mesçi’nin cenazesi toprağa verildi. Mesçi’nin, İskenderpaşa Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor yöneticileri, teknik direktör Ünal Karaman, bazı futbolcular ile eski başkan, yöneticiler ve futbolcular katıldı. Mesçi, Bahçecik Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Sol beke Saracchi
Sol beke Saracchi

Galatasaray’da teknik heyetin Ocak ayında yapacağı değişimin ilk sinyalleri gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, sezon içerisinde performansıyla eleştirilen Yuto Nagatomo’nun yerine Leipzig’te forma giyen Marcelo Saracchi’yi düşündüğü iddia edildi. Fransız gazeteci Manu Lonjon’un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibine resmi teklifte bulundu. Alman ekibinin ise bu teklife henüz yanıt vermediği, Galatasaray’ın beklemeye geçtiği belirtildi. Uruguaylı futbolcu, bu sezon Leipzig’de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Galatasaray’da Ocak ayında gönderilecek isimlerin başında Mariano’nun olduğu öğrenildi. Devre arasında takımda yapılacak değişimin ilk halkası Mariano olacak. Yabancı kontenjanında yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak. Ligde kalan 3 hafta ise sağ bekte Şener’in oynaması bekleniyor.EMRE ÇOLAK DÖNMEK İSTİYORSüper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor’u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray’da devre arasında transfer dönemi de hareketli geçecek. Sarı-kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan’dan sonra Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kariyerine noktaya koyarak 1.5 ay önce İstanbul’a gelen Emre Çolak’ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile sarı-kırmızılı yönetime bu dileğini de ilettiği ortaya çıktı. Falcao ısınıyorTürk Telekom Stadı’nda Paris Saint-Germain (PSG) ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandıktan sonra 67 gün formasından uzak kalan Radamel Falcao, Alanyaspor maçıyla birlikte yeşil sahalara geri döndü. Kolombiyalı golcünün yarın Devler Ligi’nde oynanacak PSG karşısında ise Alanya maçında olduğu gibi kısa süre alacağı öğrenildi. Teknik heyet, Alanya karşılaşmasının öncesi Falcao için, “Mecbur kalırsak 15-20, maksimum 30 dakika oynayabilir” demişti. Falcao’nun sakatlığını atlatmasına rağmen fiziksel olarak hazır olmadığı ve teknik heyetin riske girmek istemediği öğrenildi. Bu sebeple Alanya maçında olduğu gibi PSG karşısında da Kolombiyalı oyuncu, sonradan oyuna dahil olacak. Falcao, ligin 16. haftasında Göztepe ile oynanacak deplasman maçıyla ilk 11’e dönmesi bekleniyor.Devler Ligi’ne Rumen hakemGalatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile yarın deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs’ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.Alex de Souza: Fenerbahçe’ye dönme kararını ben veremem

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