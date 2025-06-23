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Emirhan Yüksel Türkiye şampiyonu: Sırtı yere gelmedi

Emirhan Yüksel Türkiye şampiyonu: Sırtı yere gelmedi

15:1823/06/2025, Pazartesi
IHA
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Emirhan Yüksel, altın madalyasını boyuna taktı.
Emirhan Yüksel, altın madalyasını boyuna taktı.

Sivas’ta düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası’nda Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Emirhan Yüksel, 78 kilo kategorisinde şampiyon oldu.

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Emirhan Yüksel, 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.


Emirhan Yüksel, 60’a yakın ilden gelen yaklaşık 6 bin 500 sporcu, antrenör, idareci ve velinin katılım gösterdiği şampiyonada , 78 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan isim oldu.


Emirhan’ın şampiyonluğu memleketi Korkuteli için büyük bir gurur kaynağı oldu.




#Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası
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