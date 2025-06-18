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Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın kazananları belli oldu

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın kazananları belli oldu

15:5818/06/2025, Çarşamba
IHA
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Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorisindeki kızların katıldığı Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Heyecan dolu müsabakaların ardından kupalar ve madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım, antrenörler ve idareciler tarafından takdim edildi.


Şampiyonada dereceye girenler şöyle:

10 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü - 80 puan

2 - İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Ortaokulu - 50 puan

3 - Isparta GSK - 45 puan


11 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Siirt GSK - 71 puan

2 - Elmalı GSK - 69 puan

3 - Nevşehir GSK - 59 puan


12 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Isparta GSK - 73 puan

2 - Siirt GSK - 62 puan

3 - Antalya Elmalı GSK - 61 puan


13 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Siirt GSK - 93 puan

2 - Afyon Yeşilay SK - 83 puan

3 - Erzincan Cimin - 49 puan


14 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Kayseri Melihgazi - 60 puan

2 - İzmir Tire Belediyesi - 57 puan

3 - Iğdır GSM - 54 puan



#Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası
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