Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın kazananları belli oldu

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Heyecan dolu müsabakaların ardından kupalar ve madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım, antrenörler ve idareciler tarafından takdim edildi.