Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın kazananları belli oldu

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorisindeki kızların katıldığı Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Heyecan dolu müsabakaların ardından kupalar ve madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım, antrenörler ve idareciler tarafından takdim edildi.
1 - Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü - 80 puan
2 - İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Ortaokulu - 50 puan
3 - Isparta GSK - 45 puan
1 - Siirt GSK - 71 puan
2 - Elmalı GSK - 69 puan
3 - Nevşehir GSK - 59 puan
1 - Isparta GSK - 73 puan
2 - Siirt GSK - 62 puan
3 - Antalya Elmalı GSK - 61 puan
1 - Siirt GSK - 93 puan
2 - Afyon Yeşilay SK - 83 puan
3 - Erzincan Cimin - 49 puan
1 - Kayseri Melihgazi - 60 puan
2 - İzmir Tire Belediyesi - 57 puan
3 - Iğdır GSM - 54 puan