Paris Basketball takımında yaşanan salgın nedeniyle ertelenen Paris Basketball - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının, yeni tarihi açıklandı. Yapılan duyuruya göre THY EuroLeague 17. hafta karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü oynanacak.
THY EuroLeague'in 17. haftasında oynanması planlanan Paris Basketball – Fenerbahçe Beko karşılaşması, ev sahibi takımın yaşadığı salgın dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Konuya ilişkin sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi ve mücadelenin oynanacağı tarih duyuruldu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
EuroLeague tarafından ertelenen Paris Basketball – Fenerbahçe Beko 17. hafta karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena’da oynanacaktır.