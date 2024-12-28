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Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih açıklandı

Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih açıklandı

14:4528/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague yönetiminin erteleme kararına tepki göstermişti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague yönetiminin erteleme kararına tepki göstermişti.

Paris Basketball takımında yaşanan salgın nedeniyle ertelenen Paris Basketball - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının, yeni tarihi açıklandı. Yapılan duyuruya göre THY EuroLeague 17. hafta karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü oynanacak.

THY EuroLeague'in 17. haftasında oynanması planlanan Paris Basketball – Fenerbahçe Beko karşılaşması, ev sahibi takımın yaşadığı salgın dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Konuya ilişkin sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi ve mücadelenin oynanacağı tarih duyuruldu.


Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:


EuroLeague tarafından ertelenen Paris Basketball – Fenerbahçe Beko 17. hafta karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena’da oynanacaktır.


#Fenerbahçe Beko
#Paris Basketball
#THY EuroLeague

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