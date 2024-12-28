THY EuroLeague'in 17. haftasında oynanması planlanan Paris Basketball – Fenerbahçe Beko karşılaşması, ev sahibi takımın yaşadığı salgın dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Konuya ilişkin sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi ve mücadelenin oynanacağı tarih duyuruldu.