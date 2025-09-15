Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap

Selman Ağrıkan
15:2415/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına sert cevap verdi. Başkan Doğan, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından iki kulüp tarafından sert açıklamalar yapıldı.


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerinde yer almayacaklarını açıkladı.


Başkan Ertuğrul Doğan'dan da Ali Koç'un açıklamalarına cevap geldi. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:


"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik. Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin ‘ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi’ ifadeleri de muhatap olduğumuz ‘zekaların’ ne derecede olduğunu göstermektedir. Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin ‘zihniyeti’ ve ‘ciddiyeti’ logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir.


2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur.


Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."





