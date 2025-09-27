Yeni Şafak
Fatih Tekke: Az daha beni kovduruyorlardı

22:5527/09/2025, Cumartesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-3'lük Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından konuştu. Hak ettikleri bir maç olduğunu dile getiren Tekke, uzatma dakikalarında peş peşe yenilen gollere de dikkat çekti.

Trabzonspor, 7 golün atıldığı karşılaşmada konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.


Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.


Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;
'Maç enteresan geçti açıkçası'

"Galibiyet mutluluk verici. Bana göre çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor."

'Birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik'

"Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik. Bir tane penaltı pozisyonu var, tartışmaya açık. Bence penaltı değil dedim dördüncü hakeme, ama henüz izlemedim."


'Böyle hoca da kovdurtabilirler'

"Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim."



