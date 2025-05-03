Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazır

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak pas ve 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlarla antrenmanı noktaladı.