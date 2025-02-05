Fenerbahçe - Erzurumspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ülker Stadyumun’da oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.