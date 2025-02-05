Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Erzurumspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Erzurumspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

15:175/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk edecek.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda bu akşam saat 20.30’da oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan D. Kayatepe yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Fenerbahçe'de Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Talisca ve Mimovic’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe’de Erzurum FK maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ülker Stadyumun’da oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

FENERBAHÇE’DE ERZURUM FK MAÇINDA İLK 11’DE KİMLER VAR, TALİSCA VE MİMOVİC OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Yeni transferler Mimovic ve Talisca’nın bu maçta forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - ERZURUM FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe:
Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk
Erzurumspor FK:
Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba

FENERBAHÇE - ERZURUM FK CANLI SKOR

FENERBAHÇE - ERZURUM FK CANLI İZLE

Fenerbahçe - Erzurum FK maçını canlı izlemek için



#Fenerbahçe
#Erzurumspor
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmen eski yuvasına dönüyor! Ozan Kabak transferi hayırlı uğurlu olsun