Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda bu akşam saat 20.30’da oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan D. Kayatepe yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Fenerbahçe'de Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Talisca ve Mimovic’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe’de Erzurum FK maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ülker Stadyumun’da oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
FENERBAHÇE’DE ERZURUM FK MAÇINDA İLK 11’DE KİMLER VAR, TALİSCA VE MİMOVİC OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'de Mert, Livakovic, Becao ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Yeni transferler Mimovic ve Talisca’nın bu maçta forma giymesi bekleniyor.