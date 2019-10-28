SÜPER LİG

Fenerbahçe kazansın yeter

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, golle tartılan bir mevkide görev yaptığını hatırlattı; “Önemli olan gol atmam değil. Takım kazandıysa ne mutlu bana. Hem ben gol atıp hem de takım kazanırsa, tabii ki daha fazla mutlu olurum” ifadelerini kullandı

Ergün Balcı Yeni Şafak
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, ligde farklı kazandıkları Konyaspor maçından sonra basın mensuplarıyla yaptığı sohbette takım vurgusuna dikkat çekti. Konyaspor maçında attığı golle ilgili “Kaleyi karşıya aldığımda tamamen vurmaya odaklandım. Sert bir vuruş yaptım, güzel gol oldu. İnşallah gollerimin devamı gelir, gollerimin ardı arkası kesilmez” yorumunda bulunan Vedat Muriqi, “Önemli olan gol atmam değil, forvetim, golle tartılan bir mevkide oynuyorum, ama futbol görüşüme göre gol atmamdan daha önemli olan takımımın kazanması. Takımım kazansın yeter, takım kazandıysa ne mutlu bana. Hem ben gol atıp hem de takım kazanırsa tabii ki daha fazla mutlu olurum” açıklamasında bulundu. Fenerbahçe’de çok yetenekli futbolcularla oynadığını belirten Kosovalı golcü, “İsim isim saymayayım çünkü hepsi yetenekli. Onlar hücuma ne kadar fazla katkı sağlarsa ceza sahasında ne kadar çok çoğalırsak benim için de avantaj oluyor. Bizim amacımız da zaten o. Fenerbahçe sürekli hücum düşünen hücum oynayan bir yapıya sahip. Hocamız da futbolcular olarak bizler de aynı mantalite aynı düşüncedeyiz. Sadece ben değil her forvet ne kadar çok destek görürse o kadar fazla gol atar” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

MİLLİ ARAYA LİDER GİRMEK İSTİYORUZ

Bu sezon Süper Lig’de inanılmaz bir rekabetin söz konusu olduğu görüşünde bulunan Muriqi, “Bundan 7-8 sene önce 9. haftada ilk 3-4 şekilleniyordu. Zirve yarışı belli oluyordu. Artık böyle bir şey yok, ligde her takım her takımı yenebiliyor. Bir seri yakalayarak milli takım arasına lider girmek istiyoruz. 2 maçımızı başarıyla atlattık. Önümüzdeki deplasmanda Kayseri ve içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçlarını da alarak bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

BANA KARŞI DAHA FAZLA ÖNLEM ALIYORLAR

“Rakipler daha fazla merkezi savunduğunda benim de işim zorlaşıyor” diyen golcü oyuncu, “Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Ama etrafımda yetenekli futbolcularla oynadığım için yine de pozisyonlara giriyorum, pozisyonları değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah Fenerbahçe formasına layık olurum. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalıyorum. Bunu yaparsam ne mutlu bana. Taraftarlarımız ilk geldiğinden beri bağrına basıyorlar bana çok güveniyorlar. O güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Uykuma ve beslenmeme dikkat ediyorum

Futbolun ömrü kısa. Bir futbolcu başarılı olmak istiyorsa kendine iyi bakmak zorunda. Ben de kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sadece iyi idmanla değil, uykuma da beslenmeme de dikkat ediyorum. İyi idman iyi uyku iyi beslenme üçü birleşince başarı da geliyor hem de kendimi fizik anlamda iyi hissediyorum.

Elimden geldiği kadar da mücadele etmeye çalışıyorum. Sadece idman ya da maç performansı değil maçtan sonra ya da idman sonrası yapacağımız ilk 2-3 saat dinlenme, beslenme, uyku bir sporcu için çok önemli. Bunlara daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Dikkat ettiğim sürece de bunun faydasını gördüğümü düşünüyorum.

F.Bahçe maçlarına ayrı motivasyonla çıkardım

Fenerbahçe formasını giyen sadece Vedat Muriqi değil, kim giyerse giysin bu formayı rakipler önlem alıyor. Fenerbahçe’ye karşı oynadıklarında rakipler daha fazla motive oluyor. Ben de kendimden

biliyorum. Ben de Rize’de oynarken Fenerbahçe maçlarında daha fazla motive oluyordum. Kadıköy’de böyle bir seyirci önünde oynamak her futbolcu için ekstra motivasyon oluyor.

Şampiyonluğa odaklandık

  • Luis Gustavo
    Luis Gustavo
  • Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo, “Biz gerçekten birlik olmuş bir takımız. Ciddi bir şekilde işimize odaklanmış durumdayız. Ligde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu
  • Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli takıma tatil yapmak için değil kazanmak için geldiğini belirtti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Ben futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Ben buraya çalışmak, kazanmak için geldim. Tatil yapmaya keyifli vakit geçirmeye gelmedim. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim öncelikli amacım takımıma yardım etmek. Gol atmaktan ziyade takımımızın kazanması daha önemli” dedi. “Biz gerçekten birlik olmuş bir takımız. Bütün takım arkadaşlarım takımına yardım etmek istiyor. Bizim takım ruhumuz bu” diyen Brezilyalı oyuncu, “Ciddi bir şekilde işimize odaklandık. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Her zaman en önemli maç bizim için bir sonraki maçtır. Konsantrasyonla gittiğimiz sürece hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Umarım sene sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlarız” ifadelerini kullandı.
  • Taşlar yerine oturdu
  • Fenerbahçe’de sakat oyuncuların iyileşmesiyle taşlar yerine oturmaya başladı. Moses, Rodrigues ve Hasan Ali’nin sahalara dönmesiyle sarı-lacivertli takımda oyuncular gerçek mevkilerine döndü, teknik heyet yeniden alternatifli bir kadroya sahip oldu. Özellikle kanat oyuncuları Moses ile Rodrigues’in katılmasıyla sarı-lacivertli takımın futboluna fark getirdi. Takımdaki herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor. Atılan gollerde yedek kulübesinde yer alan oyuncuların gol sevinci takımdaki birlikteliğin göstergesi. Fenerbahçe oynamayan oyuncularıyla birlikte takım ruhu sergiliyor. Serdar Aziz stoper mevkinde görev almaya başladıktan sonra defansı toparladı. Serdar oynadıktan sonra F.Bahçe son iki maçta kalesinde fazla gol pozisyonu vermedi. Kalesinde gördüğü iki golü de bireysel hatadan yedi.
  • Serdar Aziz’de sorun yok
  • Fenerbahçe’nin Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz’in sakatlığı ciddi değil. Tecrübeli defans oyuncusu ayağında ağrı hissettiğini bu nedenle riske girmek istemediğini belirterek, “Ufak bir ağrım oldu. Belki devam edebildim, ciddi bir sakatlık yaşayabilirim endişesiyle risk almadım ve oyundan çıkmak istedim. Önemli bir şeyim yok” dedi.

Beşiktaş'ın Umut'u var
Beşiktaş'ın Umut'u var

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı: 1-0. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada Cimbom gol atmayı başaramazken, siyah-beyazlılar Umut ile bulduğu golle üç puana uzandı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 9 maçta 4. kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. 1. dakikada Diaby’nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Umut’un şutunu Muslera kurtardı. 26’da Feghouli’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Andone’nin şutu kalenin üstünden auta gitti. 41’de Lens’in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Gökhan Gönül’ün kafa vuruşu çerçeveyi tutmadı. 46’da Belhanda’nın indirdiği topa bekletmeden vuran Lemina’nın şutu dışarı çıktı. 47’de Caner’in ara pasıyla ceza sahasına giren Diaby’nin aşırtma vuruşunu Muslera parmak uçlarıyla kornere çeldi. 48’de Lens’in sağ kanattan açtığı ortayı penaltı noktası üzerinde Umut tamamladı ancak golü bulamadı. 57’de Caner’in sol taraftan kullandığı kornerde Roco’nun kafa vuruşu Muslera’nın kucağında kaldı. 68’de Umut uzaklardan sert bir şutla rakip kaleyi yoklarken top Muslera’da kaldı. 69’da Caner’in sol kanattan açtığı ortayı ön direkte kafasıyla tamamlayan Umut takımını öne geçirdi: 1-0. 81’de Babel’in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Adem Büyük, kafa vuruşunda Karisu’u geçemedi ve karşılaşmayı kazanan siyah-beyalzılar oldu. VODAFONE PARK KAPALI GİŞE Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, maçın başlamasıyla desteklerini artırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Ryan Babel’e maç öncesi tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. İki takım taraftarlarının kulüplerin sembol isimleri olmuş Süleyman Seba ile Ali Sami Yen’e yönelik küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.Belhanda’ya tavır Babel’e ıslıklı protesto Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada oyundan alındıktan sonra taraftarlar tarafından ıslıklanan ve tribünlere gülerek karşılık veren Younes Belhanda, hafta içerisinde tavrı için özür diledikten sonra teknik heyet tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11’e yazıldı. Teknik heyetin 29 yaşındaki futbolcu ile maçtan önce toplantı yaptığı ve “Sana güveniyoruz” mesajı verdiği öğrenildi. Beşiktaş karşısında yedek bırakılırsa Belhanda’yı kaybedeceğini düşünen teknik heyet, 10 numaralı oyuncuyu ilk 11’de başlatarak kazanmaya çalıştı. Galatasaray taraftarı, derbi karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park’ta deplasman tribününde yerini alırken, takımlar ısınmak için sahaya çıktıları sırada Galatasaraylı futbolcuları toplu olarak tribüne davet etti. Ardından ise sarı-kırmızılı futbolcular tek tek tribüne ‘yumruk şov’ yapmak için çağırıldı. Tüm oyuncular tezahüratlarla tek tek tribüne davet edilirken, Belhanda çağırılmadı.Babel’e ıslıklı tepki Bu sezon başında Fulham’dan Galatasaray’a transfer olan eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Vodafone Park’ta Galatasaraylı tribünlere yumruk şov yaptı ve 3’lü çektirdi. Hollandalı futbolcu, 3’lü çektirirken Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve ıslıklandı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, maç boyunca top Babel’in ayağına geldiğinde ıslıkla tepki gösterdiler. Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah-beyazlı kulüpten Fulham’a transfer olmuş, ardından da sezon başında Galatasaray’a imza atmıştı.TBMM Başkanı maçı tribünden izledi Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçını TBMM Başkanı Mustafa Şentop da izledi. Şentop’u Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı. Öte yandan Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi yönetiminde hem ilk Süper Lig hem de ilk derbi maçına çıktı. Çebi’nin başkanlığa seçilmesinin ardından Braga ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribündeki yerini aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de derbi maçı takip etti. Loris Karius: Herkes kazanmaya inandıBeşiktaş’ın Galatasaray’ı mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Alman kaleci Loris Karius, takımda herkesin galibiyete inandığını söyledi. Maç boyunca tüm takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Karius, “Herkes inandı. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Takım gibi oynadık. Her şeyi birlikte yaptık. Her zaman böyle olmalı. Bugünden itibaren çok iyi, yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Gelecek sezona dair ne olur, ne biter bilemiyorum. Kulüp isterse, ben istersem kalabilirim. Bu karar için yeteri kadar zaman var. Burada mutluyum, takım iyi. Bunları konuşmak için erken. Oyumu tüm takıma veriyorum. Zor günler geçirdik, bu akşam herkes mutlu uyuyabilir” ifadelerini kullandı.Deplasmanda derbi galibiyetine hasret kaldıGalatasaray, Süper Lig’de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6’sını kaybederken, 4’ünde berabere kaldı. Bu dönemde Beşiktaş’a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı 5 maçın 2’sini kaybederken, 3’ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu.Galibiyet bizi ayağa kaldıracakBeşiktaş’ın evinde Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan genç oyuncu Umut Nayir, maç sonu yaptığı açıklamada, “Benim için özel bir akşam. Hafta içi de buradaki ilk golümü atmıştım. Derbide gol atmak mutlu etti. Daha önceki gollerimde galibiyet yaşamamıştk. Şimdi ekstra mutlu oldum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Derbi galibiyetleri ayağa kalkmak için basamak olabilir” diye konuştu.Fatih Terim: Bazılarının son şansını verdik

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