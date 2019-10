Fenerbahçe kazansın yeter

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, ligde farklı kazandıkları Konyaspor maçından sonra basın mensuplarıyla yaptığı sohbette takım vurgusuna dikkat çekti. Konyaspor maçında attığı golle ilgili “Kaleyi karşıya aldığımda tamamen vurmaya odaklandım. Sert bir vuruş yaptım, güzel gol oldu. İnşallah gollerimin devamı gelir, gollerimin ardı arkası kesilmez” yorumunda bulunan Vedat Muriqi, “Önemli olan gol atmam değil, forvetim, golle tartılan bir mevkide oynuyorum, ama futbol görüşüme göre gol atmamdan daha önemli olan takımımın kazanması. Takımım kazansın yeter, takım kazandıysa ne mutlu bana. Hem ben gol atıp hem de takım kazanırsa tabii ki daha fazla mutlu olurum” açıklamasında bulundu. Fenerbahçe’de çok yetenekli futbolcularla oynadığını belirten Kosovalı golcü, “İsim isim saymayayım çünkü hepsi yetenekli. Onlar hücuma ne kadar fazla katkı sağlarsa ceza sahasında ne kadar çok çoğalırsak benim için de avantaj oluyor. Bizim amacımız da zaten o. Fenerbahçe sürekli hücum düşünen hücum oynayan bir yapıya sahip. Hocamız da futbolcular olarak bizler de aynı mantalite aynı düşüncedeyiz. Sadece ben değil her forvet ne kadar çok destek görürse o kadar fazla gol atar” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

MİLLİ ARAYA LİDER GİRMEK İSTİYORUZ

Bu sezon Süper Lig’de inanılmaz bir rekabetin söz konusu olduğu görüşünde bulunan Muriqi, “Bundan 7-8 sene önce 9. haftada ilk 3-4 şekilleniyordu. Zirve yarışı belli oluyordu. Artık böyle bir şey yok, ligde her takım her takımı yenebiliyor. Bir seri yakalayarak milli takım arasına lider girmek istiyoruz. 2 maçımızı başarıyla atlattık. Önümüzdeki deplasmanda Kayseri ve içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçlarını da alarak bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

BANA KARŞI DAHA FAZLA ÖNLEM ALIYORLAR

“Rakipler daha fazla merkezi savunduğunda benim de işim zorlaşıyor” diyen golcü oyuncu, “Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Ama etrafımda yetenekli futbolcularla oynadığım için yine de pozisyonlara giriyorum, pozisyonları değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah Fenerbahçe formasına layık olurum. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalıyorum. Bunu yaparsam ne mutlu bana. Taraftarlarımız ilk geldiğinden beri bağrına basıyorlar bana çok güveniyorlar. O güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Uykuma ve beslenmeme dikkat ediyorum

Futbolun ömrü kısa. Bir futbolcu başarılı olmak istiyorsa kendine iyi bakmak zorunda. Ben de kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sadece iyi idmanla değil, uykuma da beslenmeme de dikkat ediyorum. İyi idman iyi uyku iyi beslenme üçü birleşince başarı da geliyor hem de kendimi fizik anlamda iyi hissediyorum.

Elimden geldiği kadar da mücadele etmeye çalışıyorum. Sadece idman ya da maç performansı değil maçtan sonra ya da idman sonrası yapacağımız ilk 2-3 saat dinlenme, beslenme, uyku bir sporcu için çok önemli. Bunlara daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Dikkat ettiğim sürece de bunun faydasını gördüğümü düşünüyorum.

F.Bahçe maçlarına ayrı motivasyonla çıkardım

Fenerbahçe formasını giyen sadece Vedat Muriqi değil, kim giyerse giysin bu formayı rakipler önlem alıyor. Fenerbahçe’ye karşı oynadıklarında rakipler daha fazla motive oluyor. Ben de kendimden

biliyorum. Ben de Rize’de oynarken Fenerbahçe maçlarında daha fazla motive oluyordum. Kadıköy’de böyle bir seyirci önünde oynamak her futbolcu için ekstra motivasyon oluyor.

Şampiyonluğa odaklandık



Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo, “Biz gerçekten birlik olmuş bir takımız. Ciddi bir şekilde işimize odaklanmış durumdayız. Ligde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli takıma tatil yapmak için değil kazanmak için geldiğini belirtti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Ben futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Ben buraya çalışmak, kazanmak için geldim. Tatil yapmaya keyifli vakit geçirmeye gelmedim. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim öncelikli amacım takımıma yardım etmek. Gol atmaktan ziyade takımımızın kazanması daha önemli” dedi. “Biz gerçekten birlik olmuş bir takımız. Bütün takım arkadaşlarım takımına yardım etmek istiyor. Bizim takım ruhumuz bu” diyen Brezilyalı oyuncu, “Ciddi bir şekilde işimize odaklandık. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Her zaman en önemli maç bizim için bir sonraki maçtır. Konsantrasyonla gittiğimiz sürece hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Umarım sene sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlarız” ifadelerini kullandı.

Taşlar yerine oturdu

Fenerbahçe’de sakat oyuncuların iyileşmesiyle taşlar yerine oturmaya başladı. Moses, Rodrigues ve Hasan Ali’nin sahalara dönmesiyle sarı-lacivertli takımda oyuncular gerçek mevkilerine döndü, teknik heyet yeniden alternatifli bir kadroya sahip oldu. Özellikle kanat oyuncuları Moses ile Rodrigues’in katılmasıyla sarı-lacivertli takımın futboluna fark getirdi. Takımdaki herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor. Atılan gollerde yedek kulübesinde yer alan oyuncuların gol sevinci takımdaki birlikteliğin göstergesi. Fenerbahçe oynamayan oyuncularıyla birlikte takım ruhu sergiliyor. Serdar Aziz stoper mevkinde görev almaya başladıktan sonra defansı toparladı. Serdar oynadıktan sonra F.Bahçe son iki maçta kalesinde fazla gol pozisyonu vermedi. Kalesinde gördüğü iki golü de bireysel hatadan yedi.

Serdar Aziz’de sorun yok

Fenerbahçe’nin Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz’in sakatlığı ciddi değil. Tecrübeli defans oyuncusu ayağında ağrı hissettiğini bu nedenle riske girmek istemediğini belirterek, “Ufak bir ağrım oldu. Belki devam edebildim, ciddi bir sakatlık yaşayabilirim endişesiyle risk almadım ve oyundan çıkmak istedim. Önemli bir şeyim yok” dedi.