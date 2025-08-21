Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Kocaelispor mesaisi başladı

18:5821/08/2025, Perşembe
DHA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Kocaelispor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 3'üncü hafta maçının hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Benfica maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.


Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.






