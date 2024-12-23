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Fırtına evinde esiyor

Fırtına evinde esiyor

16:1723/12/2024, Pazartesi
AA
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Pedro Malheiro, Bodrum FK filelerine attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
Pedro Malheiro, Bodrum FK filelerine attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünü sahasında Bodrum FK'yi 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor sahasında 15, deplasmanda 4 puan topladı.

Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdıran Karadeniz ekibi, alt sıralarda yer alarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.


Sezonun 17. haftasına kadar sadece seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle sahasında 15 puan topladı.


Bordo-mavili ekip, 8 deplasman maçında hiç galip gelemezken 17 haftalık bölümü, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda dış sahadan taşıdığı 4 puanla kapattı.



Deplasmanda attığından fazlasını yedi

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandıran Trabzonspor, iç sahada 17 gol kaydederken kalesinde 10 gol gördü.


Bordo-mavili takım, deplasmanda attığından fazlasını yedi. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.


Sahasındaki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.


Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Şenol Güneş

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