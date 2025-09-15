Yeni Şafak
Galatasaray'da Frankfurt mesaisi başladı

Galatasaray'da Frankfurt mesaisi başladı

20:2015/09/2025, Pazartesi
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.


Kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular pas ve topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç yaptı.


Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın 11.00'deki idmanla sürdürecek.






