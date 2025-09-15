Yeni Şafak
Frankfurt - Galatasaray maçının favorisi şaşırttı: Yüzde verilerek açıklandı

20:0815/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye sayılı günler kala OPTA, yüzde vererek maçın favorisini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Alman ekibi Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Frankfurt Arena'da oynanacak olan mücadele 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma öncesi futbol veri sitesi OPTA, iki takımın kazanma yüzdelerini açıkladı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt favori gösterilirken, kazanma ihtimalinin yüzde 45,2 olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların kazanma ihtimali yüzde 30,7 açıklanırken, beraberlik için yüzde 24,1'lik ihtimale yer verildi.


#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Eintracht Frankfurt
