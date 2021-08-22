Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk'tan sürpriz transfer

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı Ryan Donk, uzun süredir kendisine kulüp arıyordu. Surinamlı futbolcu transfer dönemi kapanmadan yeni takımıyla anlaşmaya vardı.
Alınan bilgiye göre Galatasaray'dan uzun süre teklif bekleyen Ryan Donk, eski kulübü Kasımpaşa ile anlaştı. 35 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi atacağı ve takımla birlikte idmanlara başlayacağı belirtildi.
- Ryan Donk, Galatasaray'a 2.5 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer edilmişti. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa'ya imzasıyla birlikte eski takımına geri dönmüş oldu.