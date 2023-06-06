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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu açık

Devler Ligi ön elemelerine 25-26 Temmuz'da oynanacak 2. tur maçlarıyla başlayacak Galatasaray, turu geçerse 3. tur ve ardından play-off'ta mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar 3 turda da kuralara seribaşı olarak katılacak.

Haber Merkezi
09:50 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yolu, Avrupa'da 1-2 istisna hariç sezonların bitmesinin ardından belli oldu. Ön elemelere 2. turdan başlayacak olan sarı-kırmızılılar, bu turda Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın arkasından en iyi puana sahip 3. takım olduğu için kurada seri başı olacak.


30 takımlı 1. ön eleme turundan gelecek 15 takımdan biri Galatasaray'ın 2. turdaki muhtemel rakibi olacak. Cimbom, bu turu geçmesi halinde 12 takımın mücadele edeceği 3. ön eleme turunda da AEK ve Sparta Prag'dan daha iyi puana sahip olduğu için yine seri başı olacak. Bu turu geçmesi durumunda ise Galatasaray, play-off turuna kalacak.


Play-off'tan 4 takım çıkacak

Şampiyonlar Ligi play-off'unda 8 takım mücadele edecek ve 4'ü gruplara katılım sağlayacak. Bu turda mücadele edecek olan Young Boys'un UEFA puanı Galatasaray'dan daha yüksek, Antwerp'in ise daha düşük. Bu nedenle sarı-kırmızılı takım, play-off turuna kalırsa yine seri başı olacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunu da geçmesi halinde 2018-2019 sezonundan sonra bir kez daha Devler Ligi grup aşamasında boy gösterecek.






#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Süper Lig
12 dakika önce
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