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Spor

Galatasaray'da hedef Avrupa'da şampiyonluk

Süper Ligi zirvede tamamlayan Galatasaray'da yeni hedef 2000 yılındaki tarihi zaferin ardından yeniden Avrupa'da kupa kaldırmak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak olan sarı-kırmızılılarda yönetim, Avrupa devleriyle mücadele edecek iddialı bir kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı.

Umut Yılmaz
09:38 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray ligi zirvede tamamladı.

Galatasaray ligi zirvede tamamladı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan ve önceki akşam Nef Stadı'nda 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından kupasına kavuşan Galatasaray'da hedefler büyük. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın ardından Türkiye'ye yeniden bir Avrupa kupası getirmenin hayallerini kuran sarı kırmızılı yönetim, bütün planlarını da buna göre yapıyor.


Öncelik iç transfer

Dünya yıldızları Mauro İcardi ve Nicolo Zaniolo'yu kadroda tutmak isteyen yönetim, ilk olarak iç transferde kalması düşünülen futbolcularla masaya oturacak. Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiralanan Icardi, gösterdiği başarılı performansla kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi. Galatasaray yönetimi, Arjantinli yıldızın durumunu bir an önce netleştirip, ayrılması halinde yerine en az onun kadar etkili bir yıldız futbolcu getirmek için kolları sıvayacak.


Timur'dan iddialı sözler

Süper Lig'de sezonu haklı bir şampiyonlukla noktaladıklarını belirten Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, iddialı konuştu. Timur, "Gelecek sezon hayallerimiz çok daha büyük. Seçildikten sonra yola başlarken 'Galatasaray tekrar şampiyon olacak' demiştik. Tekrar şampiyon olacak diyorsak, Avrupa şampiyonluğunu kastediyorduk. Yaptığımız transferlerde de bunu söyledik, oyuncuları böyle ikna ettik. Önümüzdeki yıl rotamız artık Avrupa şampiyonluğu olacak. Bundan sonra adım adım ilerleyeceğiz. Çok daha değerli bir kadro kuracağız" diye konuştu.





#Galatasaray
#Erden Timur
#Icardi
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