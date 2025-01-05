Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hakan Keleş'ten puan kaybı sonrası itiraf: 'İyi kullanamadık'

Hakan Keleş'ten puan kaybı sonrası itiraf: 'İyi kullanamadık'

17:175/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Keleş - Selçuk İnan
Hakan Keleş - Selçuk İnan

Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, Gaziantep FK beraberliği sonrası konuştu. Kazanmak istediklerini belirten Keleş, " 3 puan hedeflerimiz doğrultusunda bize iyi gelecekti. Savunma anlamında disiplinli değildik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, savunmada disiplinli oynayamadıklarını söyledi.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Keleş, 2-1 öne geçtikten sonra yakaladıkları gol pozisyonlarından faydalanamadıklarını aktardı.


'Erken gol yedik'

"Kazanmak istiyorduk. 3 puan hedeflerimiz doğrultusunda bize iyi gelecekti. Öne geçtik. Başakşehir maçında olduğu gibi erken gol yedik. Kısa bir toparlanma süresi oldu. Daha sonra golü bulduk. 2-1'den sonra fırsatlar yakaladık ama farkı açamadık."


'Kazansaydık iyi olacaktı'

"Oyunun genelinde bekleri iyi kullanamadık. Savunma anlamında disiplinli değildik. Rakibe pozisyonlar verdik. Kazansaydık iyi olacaktı. İç sahada galibiyet serisini yakalamak istiyorduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz."




#Kasımpaşa
#Hakan Keleş
#Gaziantep FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 18.3 güncellemesi ne zaman? iPhone'larda büyük değişiklik yaşanacak! Kullanıcılar için akıllı ev ekosistemini daha kapsayıcı hale getiriyor