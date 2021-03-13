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İlkay Gündoğan Mesut Özil'i seçmedi

Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, birlikte forma giydiği oyunculardan kurulu en iyi 11'ini açıkladı. Türk asıllı Alman futbolcunun kadroda Mesut Özil'e yer vermemesi dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlkay Gündoğan ve Mesut Özil
İlkay Gündoğan ve Mesut Özil

İngiltere'de iki kez üst üste ayın futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan; Manchester City, Borussia Dortmund ve Alman Milli Takımı'nda birlikte oynadığı en iyi futbolcuları seçti.

Şu anda formasını giydiği Manchester City'den 4 futbolcuya 11'de yer veren İlkay, Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'i kadroya dahil etmedi.

İşte The Sun'da yer alan İlkay Gündoğan'ın en iyi 11'i:

  • Weidenfeller, Kompany, Hummels, Lahm, Götze, İlkay, De Bruyne, Silva, Reus, Sane, Lewandowski.

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan seçildi
SPOR
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan seçildi

Emre Belözoğlu'nun efsane 11'inde iki Galatasaraylı
FOTOĞRAF 12
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Fenerbahçe'nin Kaptanı Emre Belözoğlu, birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun tercihleri arasında Galatasaray'dan iki yıldız isim de yer alıyor.
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​Emre Belözoğlu'nun en iyi 11'inde kaleci bölgesinde Galatasaray ile UEFA Kupası ve Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Brezilyalı kaleci Taffarel bulunuyor.
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Milli futbolcunun sağ bek tercihi Inter'in efsane ismi Zanetti.
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Emre Belözoğlu'nun stoper bölgesinde tercih ettiği isim İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz defans oyuncularından Cannavaro.
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Emre Belözoğlu'nun Cannavaro'nun yanında tercih ettiği isim Uruguaylı Diego Godin.
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Tecrübeli futbolcu sol beke ise Roberto Carlos'u seçti.
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Orta sahada Hollandalı futbolcu Davids yer alıyor.
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Davids'in yanında vatandaşı Seedorf bulunuyor.
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Emre Belözoğlu'nun ofansif olarak tercih ettiği isimlerden biri Inter'de birlikte oynadığı Alvaro Recoba.
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Hücum hattındaki diğer isim yine Inter'de beraber oynadığı Brezilyalı Ronaldo.
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Milli oyuncunun forvetteki diğer tercihi ise şu sıralarda Galatasaray forması giyen Radamel Falcao. Emre Belözoğlu, Kolombiyalı golcüyle Atletico Madrid'de kısa bir süre oynamıştı.
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Emre Belözoğlu'nun efsane 11'inde iki Galatasaraylı
Fenerbahçe'nin Kaptanı Emre Belözoğlu, birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun tercihleri arasında Galatasaray'dan iki yıldız isim de yer alıyor.
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