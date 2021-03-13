İlkay Gündoğan Mesut Özil'i seçmedi

Kayserispor'dan iki farklı açıklama

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadele sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Adalet isteyenler adaletlerini buldu' ifadelerini kullanırken, kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise 'Biz bugün iyi oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama gerçek bu' dedi.