F1

İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 Kupası sahibini bekliyor

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Haber Merkezi AA
Formula 1 Kupası

Formula 1 Kupası

Fotoğraf: AA

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor.

Ay-Yıldız bulunuyor

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise Ay-Yıldız bulunuyor.

Hamilton, Schumacher'in rekoru için İstanbul'da

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak olabilmek için piste çıkacak.

  • Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta hafta sonu düzenlenecek müsabakada şampiyonluğa ulaşması halinde Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale edecek. Sürücüler klasmanında 282 puanla zirvede bulunan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 85 puan önünde şampiyonluk için büyük bir avantajla başlayacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosunu milyonlar izledi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosunu milyonlar izledi

Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerine yer verilen video, Formula 1'in sosyal medya hesaplarında yayımlandı.Tanıtım filmini milyonlar izlediRed Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu henüz 24 saat olmadan milyonlarca yarış sever izledi.Formula 1'in resmi Twitter hesabından paylaşılan video 1 milyon 600 bin kullanıcı tarafından izlenirken, Instagram'daki izlenme rakamı da 1 milyon 300 bin oldu. Formula 1 İstanbul tanıtım videosu Facebook'ta ise 110 bin izleyiciye ulaştı.Borsa İstanbul'da 'gong' Formula 1 için çaldıF1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor

F1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor
F1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor

Formula 1’de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix’sinin 5’ini “pole” pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Kimi Raikkonen 2005’te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008’de, Sebastian Vettel 2011’de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı. Sıralama turlarının 2009’daki galibi Sebastian Vettel ile 2010’da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.Geleneği Button bozduİstanbul Park Pisti’nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı. Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix’sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel’i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul’da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı. 2010’da sıralama turlarının galibi Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.F1 antrenman turları ne zaman başlayacak?Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor. Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.00’de düzenlenecek. Saat 15.00’te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.F1 yarışları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00’te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10’da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarışlar S Spor'ta yayınlanacak.Formula 1 araçları Avrasya Tüneli'ndeFormula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı


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