Jahovic Göztepe'ye dönmek istiyor

1'inci Lig'in ara transfer döneminde ABD ekiplerinden Colarado Sprins takımından forvet Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göztepe'ye eski golcüsü Adis Jahovic'ten haber geldi. Sezon başında Bodrumspor'a gidip yeşil- beyazlılarla yollarını devre arası öncesi ayıran 36 yaşındaki oyuncu Göztepe'ye geri dönmek istediğini yönetime bildirdi.
"Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum"
Eski başkan ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil'i arayan Kuzey Makedonyalı oyuncunun, "Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. Takıma katkı veririm. Dönmek istiyorum" dediği ifade edildi.
- Yönetimin ise konuyu teknik ekibe bildirdiği, son kararı Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisinin vereceği vurgulandı.
Adis Jahovic: "Beşiktaş da o dönem Vagner Love'u aldı. Ama Şenol Güneş ile konuştuğumuzda beni takımında görmeyi çok istediğini söylemişti."https://t.co/9Yhqt1fcB0
Adis Jahovic: "Beşiktaş da o dönem Vagner Love'u aldı. Ama Şenol Güneş ile konuştuğumuzda beni takımında görmeyi çok istediğini söylemişti."https://t.co/9Yhqt1fcB0— SPOR (@yenisafakspor) August 27, 2022