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Jahovic Göztepe'ye dönmek istiyor

Bodrumspor forması giyen Adis Jahovic, yeniden Göztepe'ye dönmek istiyor. 36 yaşındaki oyuncu, eski başkan ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil'i arayarak, futbolu Göztepe'de bırakmak istediğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Jahovic Göztepeye dönmek istiyor
Adis Jahovic bu sezon 13 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

1'inci Lig'in ara transfer döneminde ABD ekiplerinden Colarado Sprins takımından forvet Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göztepe'ye eski golcüsü Adis Jahovic'ten haber geldi. Sezon başında Bodrumspor'a gidip yeşil- beyazlılarla yollarını devre arası öncesi ayıran 36 yaşındaki oyuncu Göztepe'ye geri dönmek istediğini yönetime bildirdi.

"Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum"

Eski başkan ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil'i arayan Kuzey Makedonyalı oyuncunun, "Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. Takıma katkı veririm. Dönmek istiyorum" dediği ifade edildi.

  • Yönetimin ise konuyu teknik ekibe bildirdiği, son kararı Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisinin vereceği vurgulandı.
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