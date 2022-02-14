Spor Joachim Löwün Fenerbahçeden yeni talepleri belli oldu
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Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den yeni talepleri belli oldu

Gelecek sezon için dünyaca ünlü bir hocayı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de, Alman hoca Joachim Löw ile olan görüşmeler devam ediyor. 62 yaşındaki tecrübeli isim, isteklerine iki yeni talep daha ekledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Joachim Löwün Fenerbahçeden yeni talepleri belli oldu
​Joachim Löw

Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile yoluna devam etme kararı alan Fenerbahçe, gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya gitmek istiyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda, dünyaca ünlü bir hoca ile anlaşmak için kolları sıvadı.

Büyük ölçüde anlaşıldı

Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile görüşen Fenerbahçe, büyük ilerleme sağladı. Yıllık 4-5 milyon euro arasında maaş isteyen 62 yaşındaki tecrübeli hoca, kendi takımını kurması konusunda gerekli sorumluluğun kendisine verilmesini talep etmişti.

İki yeni talebi var: Benden izin alın

Ayrıca Fanatik'te yer alan habere göre Joachim Löw, isteklerine iki yeni talep daha ekledi. Alman hocanın, alt yapının da kontrolünü istediği ve buraya kendi seçeceği hocaları getirmek istediği iddia edildi. Ayrıca Löw'ün, altını çizerek Başkan Ali Koç ve yöneticiler de dahil olmak üzere Samandıra'ya kim gelmek istiyorsa önce kendisini arayacağı ve onun onayıyla ziyaretlerin gerçekleşmesini talep ettiği bildirildi.

  • Henüz kesin kararını vermeyen Joachim Löw'ün, Real Madrid'in de kendisiyle ilgilenmesinden dolayı ağırdan hareket ettiği ve sezon sonunda net kararını vereceği öğrenildi.

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