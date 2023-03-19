Jorge Jesus: "Puan farkını kapatmak için şans doğdu"

Süper Lig lideri Galatasaray ile puan farkını azaltmak için ellerine önemli bir fırsat geçtiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bizim büyük hedefimiz ligi kazanmak. Ligde birinci sırayı alabileceğimize inanıyorum. Lider Galatasaray'ın yenilmesiyle puan farkını kapatmak için önemli bir şans doğdu. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz. Alanyaspor maçını kazanmak zorundayız. Bu nedenle kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Tekrar birinci sırayı almak için savaşmalıyız, Alanyaspor maçını kazanarak puan farkını kapatacağız. Sonraki dönemde yine maç maç bakarak kazanarak yolumuza devam ederek yeniden birinci sırayı almak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.