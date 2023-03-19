Jorge Jesus: "Puan farkını kapatmak için şans doğdu"

Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın ardında ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bir araya geldiği oyunculara, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle Süper Lig'de bugün deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor maçının daha fazla önem kazandığını söyledi.
Süper Lig lideri Galatasaray ile puan farkını azaltmak için ellerine önemli bir fırsat geçtiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bizim büyük hedefimiz ligi kazanmak. Ligde birinci sırayı alabileceğimize inanıyorum. Lider Galatasaray'ın yenilmesiyle puan farkını kapatmak için önemli bir şans doğdu. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz. Alanyaspor maçını kazanmak zorundayız. Bu nedenle kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Tekrar birinci sırayı almak için savaşmalıyız, Alanyaspor maçını kazanarak puan farkını kapatacağız. Sonraki dönemde yine maç maç bakarak kazanarak yolumuza devam ederek yeniden birinci sırayı almak için savaşacağız" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus'un Alanyaspor karşısında oyun sisteminde değişikliğe giderek Sevilla maçının ilk 11'inde rotasyon yapması bekleniyor. Fenerbahçe'nin sarı kart cezalısı Szalai'nin yokluğunda 4'lü savunmaya dönerek, 4-42 dizilişiyle sahada yer alacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın genellikle sağ bekte görevlendirdiği Ferdi Kadıoğlu'nu da sol bekte görev vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli takımda savunmada Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezde Arao- Zajc ikilisinin orta alanın sağında İrfan Can Kahveci, orta alanın solunda Rossi'nin oynaması bekleniyor. Forvette ise Joshua King ve Valencia, Fenerbahçe'nin gol silahı olacak.