Milli wushucular Brezilya'da 2 madalya kazandı

17:3010/09/2025, Çarşamba
Sudenaz Gülay gümüş madalya kazanırken, Murat Erdem ise bronz madalya elde etti.
Brezilya'da yapılan 17. Dünya Wushu Şampiyonası'nda milli wushucular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Milli wushucular, Brezilya'da yapılan 17. Dünya Wushu Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brazil şehrinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.


Organizasyonda kadınlar sanda kategorisi 65 kiloda yarışan milli sporcu Sudenaz Gülay gümüş, yine aynı kategori erkekler 85 kiloda mücadele eden Murat Erdem ise bronz madalya kazandı.




#Wushu Kung Fu
#Sudenaz Gülay
#Murat Erdem
