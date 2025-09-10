Milli wushucular Brezilya'da 2 madalya kazandı

Milli wushucular, Brezilya'da yapılan 17. Dünya Wushu Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brazil şehrinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Organizasyonda kadınlar sanda kategorisi 65 kiloda yarışan milli sporcu Sudenaz Gülay gümüş, yine aynı kategori erkekler 85 kiloda mücadele eden Murat Erdem ise bronz madalya kazandı.