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Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. 134. randevuya çıkacak olan iki takımın son 6 karşılaşmasını sarı-lacivertliler kazandı. Peki, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:26 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Peki, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte MKE Ankaragücü - Fenerbahçe canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı
bu akşam saat 20.45
’te başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE CANLI SKOR

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE CANLI İZLE

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MKE ANKARAGÜCÜ

99 Bahadır Güngördü

18 Nihad Mujakic

26 Uros Radakovic

45 Mert Çetin

4 Atakan Çankaya

8 Pedro Moreira

10 Efkan Bekiroğlu

30 Tolga Ciğerci

7 Anastasios Chatzigiovannis

13 Christian Bassogog

22 Ali Sowe

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

2 Çağlar Söyüncü

6 Alexander Djiku

24 Jayden Oosterwolde

5 İsmail Yüksek

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Dusan Tadic

33 Rade Krunic

9 Edin Dzeko

20 Cengiz Ünder



#MKE Ankaragücü
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
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