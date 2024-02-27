Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Peki, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte MKE Ankaragücü - Fenerbahçe canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE CANLI SKOR
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE CANLI İZLE
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MKE ANKARAGÜCÜ
99 Bahadır Güngördü
18 Nihad Mujakic
26 Uros Radakovic
45 Mert Çetin
4 Atakan Çankaya
8 Pedro Moreira
10 Efkan Bekiroğlu
30 Tolga Ciğerci
7 Anastasios Chatzigiovannis
13 Christian Bassogog
22 Ali Sowe
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
2 Çağlar Söyüncü
6 Alexander Djiku
24 Jayden Oosterwolde
5 İsmail Yüksek
7 Ferdi Kadıoğlu
8 Mert Hakan Yandaş
10 Dusan Tadic
33 Rade Krunic
9 Edin Dzeko
20 Cengiz Ünder