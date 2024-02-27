MKE Ankaragücü

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini dakika 64' Mert Hakan Yandaş ve 90+6' Michy Batshuayi attı. Kasımpaşa'nın golünü ise dakika 58' Porozo kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 70'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.