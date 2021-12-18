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Mustafa Denizli'den 50 puan iddiası

Süper Lig'de 10 maçtır galibiyet alamayan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, "Ben bu takımın lideriyim ayrıca en büyük taraftarıyım. Bu takım 50 puanın altında kalmaz. Ben takımıma güveniyorum" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Mustafa Denizliden 50 puan iddiası
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig’in 17. Haftasında GZT Giresunspor’a konuk olan İzmir ekibi Altay, karşılaşmadan 3-1’lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Mustafa Denizli değerlendirmelerde bulundu.

"Ligi minimum 50 puan civarında bitiririz"


Denizli, maçın ikinci yarısının güzel olduğunu ifade ederek, "Benim tabii buradaki görevim bazı teknik adamlardan farklı bir görev. Yetiştiğim camiada görev yapmak, taraftarı olduğum bir camiada görev yapmak, buranın lideri olmak, dolayısıyla böyle dönemleri ben hayatımda çok yaşadım. Benim ve takımım için herhangi bir problem teşkil etmeyecek. Biz lige bir hedef koymuştuk. Bu hedef bizim için bugün de yarın için de geçerli. Bu takım, bu ligi minimum 50 puan civarında bitirir. Son 2 maçımızın sonucu ne olursa olsun hiç problem değil. Bu takıma ve bu camiaya güvenim, başta kendime olan güvenimle beraber devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"İstatistiklerin önemi yok"

Tecrübeli teknik adam, futbolda istatistiklerin kendisi için bir önemi olmadığına vurgu yaparak, “Bu istatistiki veriler futbolda benim esasımda çok geçerliliği olan veriler değil. Yani topa sahip olmak, az sahip olmak sizin oyun şeklinizden kaynaklanır. Dolayısıyla bu beni fazla bağlayan veriler olmuyor. Yani özellikle yediğimiz golleri şöyle bir analiz edecek olursak şanssızlığın ve hataların olduğu goller yerdiğimizi söyleyebilirim. Ama onun dışında topa sahip olmak, çok fazla atak yapmak aşağı yukarı Türkiye’de bu verilerde birinci durumdayız. Bütün bunlar bir şeyi değiştirmiyor” dedi.

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