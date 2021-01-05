Premier Lig'de ağlatan galibiyet

Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Just @IngsDanny welcoming in the new year the only way he knows how 💥 pic.twitter.com/7HKPeHSnSs
Just @IngsDanny welcoming in the new year the only way he knows how 💥 pic.twitter.com/7HKPeHSnSs— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 5, 2021
Maç sonu gözyaşlarını tutamadı
Southampton'da teknik direktör Ralph Hasenhüttl, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte diz çöken Avusturyalı çalıştırıcının mutluluktan ağladığı görüldü.
A night full of emotions ❤️ pic.twitter.com/JeaReMbOu3
A night full of emotions ❤️ pic.twitter.com/JeaReMbOu3— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 4, 2021
Liverpool 12 maç sonra yenildi
Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.
- Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.
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