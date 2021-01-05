PREMİER LİG

Premier Lig'de ağlatan galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenildi. Southampton Teknik Direktörü Hasenhüttl, son düdüğün ardından dizleri üzerine çökerek sevinç gözyaşı döktü.

Haber Merkezi AA
Liverpool'u devirince mutluluktan ağladı.

Liverpool'u devirince mutluluktan ağladı.

Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Southampton'da teknik direktör Ralph Hasenhüttl, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte diz çöken Avusturyalı çalıştırıcının mutluluktan ağladığı görüldü.

Liverpool 12 maç sonra yenildi

Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

  • Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.

Premier Lig'de haftanın maçını City kazandı
Premier Lig'de haftanın maçını City kazandı

Ligin 17. haftasında, kadrodaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Manchester City, zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda konuğu oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 18. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 21. dakikada Phil Foden ve 34. dakikada Kevin De Bruyne'ün golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 90+ 2. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla umutlanmasına rağmen başka gol üretemedi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.Ligde iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu skorun ardından 29 puanla 5'inci sıraya yükselirken, Chelsea ise 26 puanla 8. sıraya kadar geriledi.Ronaldo'dan tarihi başarı: Pele'yi geçti, önünde sadece bir isim kaldı

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