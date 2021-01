Premier Lig'de ağlatan galibiyet

Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Just @IngsDanny welcoming in the new year the only way he knows how 💥 pic.twitter.com/7HKPeHSnSs — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 5, 2021

Maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Southampton'da teknik direktör Ralph Hasenhüttl, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte diz çöken Avusturyalı çalıştırıcının mutluluktan ağladığı görüldü.

A night full of emotions ❤️ pic.twitter.com/JeaReMbOu3 — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 4, 2021

Liverpool 12 maç sonra yenildi

Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.