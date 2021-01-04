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Premier Lig'de haftanın maçını City kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Kevin De Bruyne kaydetti.

Haber Merkezi AA
Maçtaki gol perdesini İlkay Gündoğan açtı.

Maçtaki gol perdesini İlkay Gündoğan açtı.

Ligin 17. haftasında, kadrodaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Manchester City, zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 18. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 21. dakikada Phil Foden ve 34. dakikada Kevin De Bruyne'ün golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 90+ 2. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla umutlanmasına rağmen başka gol üretemedi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

  • Ligde iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu skorun ardından 29 puanla 5'inci sıraya yükselirken, Chelsea ise 26 puanla 8. sıraya kadar geriledi.


Ronaldo'dan tarihi başarı: Pele'yi geçti, önünde sadece bir isim kaldı
Ronaldo'dan tarihi başarı: Pele'yi geçti, önünde sadece bir isim kaldı

Ligin 15. haftasının kapanış mücadelesinde, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son 9 yılın şampiyonu Juventus, Allianz Stadı'nda Udinese'yi ağırladı.Karşılaşmaya iyi başlayan Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.İkinci devrede de atak bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada Federico Chiesa'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 70. dakikada fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Udinese, 90. dakikada Marvin Zeegelaar'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Juventus'ta Paulo Dybala, 90+3. dakikada attığı golle Juventus'un sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.Ronaldo Pele'yi geride bıraktıUdinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten Cristiano Ronaldo, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi. Cominciamo il 2021 così.SIUUUU 🔥#JuveUdinese #ForzaJuve pic.twitter.com/6ce8lhzwq6&mdash; JuventusFC (@juventusfc) January 3, 2021 "Tarihin en skorer futbolcusu" unvanı, 805 golle Çekyalı Josef Bican'a ait. Merih ve Tolgay kulübede oturduJuventus'ta sakatlığını atlatan milli futbolcu Merih Demiral ile Udinese'de Tolgay Arslan, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Udinese ise 15 puanla 13. sırada kaldı.Messi'den Ronaldo itirafı: Ona hayranım

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